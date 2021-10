Prisma Pink Floyd Experience, la banda latinoamericana que logra transmitir el espíritu de los conciertos de Pink Floyd, se presentará este jueves a las 20 en el porteño Teatro Coliseo, donde interpretará los clásicos de la legendaria agrupación británica.

“En el nombre de la banda transmito nuestra alegría, nuestra emoción por reencontrarnos con nuestro público y con todos los amantes de Pink Floy y de la música en el teatro Coliseo”, dijo a Télam Diego Martínez, guitarrista de la formación integrada por nueve miembros.

El músico destacó que esta alegría “también está dada por el hecho de ir superando la pandemia que ha azotado el mundo y que ha impedido el contacto de los artistas con su público, de manera tal que los invitamos a todxs el jueves a vivir la fiesta de Pink Floyd”.

En esta oportunidad, la banda tocará canciones memorables como

“The Wall”, “The Dark Side of the Moon”, “Wish you Were Here”, “Animals” y “The Division Bell”, entre otras, potenciadas por una puesta en escena con luces videos y efectos.

Luego de esta presentación en Marcelo T. de Alvear 1125 y cuyas entradas pueden adquirirse a través de Ticketek, Prisma se presentará en las ciudades de Bahía Blanca, Neuquén y Santa Rosa (La Pampa); y partir del 1 de diciembre de 2021 emprenderá una gira por los Estados Unidos.

Completan su formación: Francisco Fresard en Voz, Franco Stramana en guitarras, Maxi Vegas en batería, Mariano Caraccioli en bajo,Fausto Penacca en teclados, Mili Bottiniy Melany Flores en coros, y Ángel Villafañe en saxo, percusión y coros. (Télam)