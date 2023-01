(Por Agustín Argento) En la Cámara Baja se prevé un largo pero positivo debate de la modificación de la Ley de Cine, proyecto que ingresó a fin del año pasado con la firma de 23 legisladores de distintos partidos y provincias, mientras integrantes de la industria continúan su recorrida para acercar parlamentarios.

"Creo que va a ser un tratamiento más largo de lo previsto. En año electoral, a veces es más complicado conseguir quorum. Pero no creo que traiga mayores inconvenientes (su aprobación). Va a fomentar una industria que genera empleo y dinero, incentivará a volver a filmar en todo el país y atraerá producciones extranjeras. Es una forma de recaudar dólares", dijo a Télam Gabriela Pedrali, diputada por La Rioja del Frente de Todos (FdT).

De los 23 diputados que impulsan su debate, 19 son del FdT, dos de la Unión Cívica Radical (UCR), uno del Frente Renovador y otro es de Encuentro Federal. A lo largo de los últimos dos años y medio, miembros del Espacio Audiovisual Nacional (EAN) visitaron provincias y se reunieron con sus mandatarios para conseguir apoyos.

Gustavo Bouhid, diputado jujeño por la UCR, también se muestra optimista: "No hay grieta en lo que respecta a este proyecto. Habrá diputados que se abstendrán, pero como este proyecto no propone un nuevo impuesto, eso tendrá que ver con la distribución de los recursos. No digo que se apruebe por unanimidad, pero sí existirá una mayoría que acompañe".

De sancionarse la ley, los usuarios no deberán asumir un nuevo canon y por lo tanto no encarecería el servicio, sino que el 10% del IVA que ya pagan los clientes de plataformas como Netflix o Prime Video, en vez de ir al Tesoro Nacional, se direccionará directamente al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

"Esta es una ley que no prevé ningún nuevo impuesto porque lo que se aporta al fondo de Fomento sale directamente del IVA (Impuesto al Valor Agregador) que ya se paga", dijo Pedrali. La legisladora destacó tres puntos: la creación de un organismo federal, un incremento en el Fondo de Fomento y la especificación de la denominada cuota de pantalla (cantidad de producción nacional que se debe exhibir) en las plataformas.

En este momento rige la norma sancionada en 1994, cuando el Parlamento promulgó la reforma de la Ley de Cine de la década del 50, la cual fue modelo para varias leyes en otros países y puntal para la explosión que vivió el séptimo arte en los últimos tiempos, con presencia en los principales festivales del mundo, en los Oscar y generando miles de puestos de trabajo.

La norma vigente creó el Fondo de Fomento, que le dio autarquía económica al Incaa, cuyos recursos devienen del 10% del precio de las entradas de cine y de otro canon que pagan al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) los canales de televisión.

La baja en la taquilla -que llegó a su punto más bajo con el cierre de las salas por la pandemia- sumió a la industria audiovisual en una crisis de honda gravedad, por lo que de agregarse el aporte proveniente del IVA del abono a las plataformas de streaming podría generarse un alivio.

"Ese aporte será muy importante porque tiene una mirada federal -enfatizó Pedrali-. Destina a proyectos de las provincias en el 25 por ciento de los fondos. En La Rioja hay muchos jóvenes talentosos, que generan festivales y filman acá. No han tenido la oportunidad para poder llevarlo a las pantallas y creemos que esta ley es una buena oportunidad con la creación de este Consejo Federal que generará espacios de capacitación".

Bouhid también resaltó el impacto federal que tendría la norma, al sostener que todos los gobernadores del Norte Grande apoyan el proyecto. "Hace falta la actualización de la ley para que genere más puestos de trabajo. Esto va a hacer que el cine, en el caso de Jujuy, tenga un alcance federal con la creación del Consejo".

El diputado radical, que se encuentra en Mar del Plata para un encuentro de su partido, resaltó el recurso humano de su provincia en materia cinematográfica y la posibilidad de que productoras hagan uso, aún más, de los paisajes que la provincia tiene para mostrar, como sucedió con "Pipa", en 2022, y "Karnawal", en 2021.

"Hay temas que son comunes, en esta caso, a la región. Hay otros temas que son comunes a todos los argentinos y hay otros que como oposición no apoyamos. Pero en este caso, estamos a favor", dijo Bouhid, quien llevó el proyecto para que el Festival de Cine de las Alturas, que se desarrolla en Jujuy, sea declarado de Interés.

De esta forma, uno de los principales reclamos de la industria podría tener tratamiento formal durante 2023. Desde el EAN hicieron hincapié en que este texto adecúa la normativa para que las nuevas tecnologías hagan aporte a la producción local, tal como ya lo han hecho Francia, Suiza y España, entre otros países. (Télam)