Paramount+ presentó el tráiler de la serie de ciencia ficción "The Man Who Fell to the Earth", que estrenará sus dos primeros episodios el domingo 24 de abril.

La nueva serie está protagonizada por los nominados al Oscar Chiwetel Ejiofor ("12 años de esclavitud") y Naomie Harris ("Luz de luna"), que estarán junto con Jimmi Simpson, Rob Delaney, Sonya Cassidy, Joana Ribeiro, Annelle Olaleye, Kate Mulgrew, Clarke Peters y Bill Nighy.

Harris interpreta a Justin Falls, un científico e ingeniero brillante que debe conquistar sus propios demonios en la carrera para salvar dos mundos.

Inspirada en la novela homónima de Walter Tevis y en la icónica película de David Bowie, "The Man Who Fell to the Earth" seguirá a un nuevo personaje extraterrestre (Ejiofor) que llega en un punto de inflexión en la evolución humana y debe enfrentarse a su propio pasado para determinar el futuro.

La nueva serie es producida por Alex Kurtzman, Jenny Lumet, John Hlavin, Sarah Timberman, Carl Beverly, Heather Kadin, Aaron Baiers, Chiwetel Ejiofor y Rola Bauer y Françoise Guyonnet. (Télam)