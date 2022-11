El recordado film Viernes 13 regresará a la pantalla, pero esta vez en forma de serie

Será para el servicio de streaming de NBC Universal, Peacock, donde Bryan Fuller (creador de Hannibal) hará una precuela de la icónica saga. Titulado Crystal Lake, este film contará con el regreso de Victor Miller, guionista de la película que dio origen a la saga, para encargarse del proyecto junto a Fuller, quien también oficiará como showrunner. La noticia fue confirmada por Susan Rovner, presidenta de contenido de entretenimiento de NBC Universal Television and Streaming, quien expresó que "Viernes 13 es una de las franquicias de terror más icónicas en la historia del cine y nos moríamos por revivir esta historia con nuestra próxima serie dramática Crystal Lake". De momento no se ha detallado nada sobre su trama, pero al ser vendida como una precuela este proyecto narraría cómo el joven Voorhees cae ahogado al fondo del lago. También hablaría sobre la relación enfermiza con su madre Pamela y la turbulenta relación con su padrastro Elias Todd, presuntamente asesinado por su mujer. ¿Por qué tardó tanto en aprobarse el proyecto? Hubo una extensa pelea por los derechos que aún no ha finalizado

Y es que la franquicia, comenzada por el director Sean Cunningham, tuvo una batalla legal entre el cineasta y el guionista Victor Miller

¿El motivo? El escritor reclamó ante el juez la propiedad de Jason. Este personaje fue escrito por Miller, pero originalmente fue concebido por la producción

MIRÁ TAMBIÉN Llega la nueva edición del Festival de Improvisación Musical con Señas

Esto hizo que el guionista ganara los derechos del personaje

Pero un grupo de productores intentó apelar a la respuesta argumentando que él no era el creador del asesino, ya que se trataba de un trabajo por encargo. Este fallo a favor hizo que el escritor pudiera poner en marcha al personaje para una serie precuela. Sin embargo, según reportan algunos medios especializados, Barsamian también estará dentro del proyecto en el rol de productor, por lo que se asume que llegaron a un acuerdo a pesar de los problemas legales. A pesar de esto, no se asegura que la clásica máscara de Jason aparezca en la serie, en primer lugar, por los problemas legales no resueltos; y, en segundo, porque los eventos ocurrirían antes de la serie de asesinatos realizados por Voorhees. CO/GAM NA