La ex modelo Pata Villanueva fue trasladada en las últimas horas a la sala de terapia intensiva del Hospital Alemán luego de que su cuadro se agravara, por lo que sus hijos piden una cadena de oración. Una semana atrás, Villanueva, de 70 años, había llegado a la clínica por una hemorragia digestiva y luego de que le realizaran una colostomía, todo indicaba que se evolución era favorable, sin embargo, en las últimas horas su salud empeoró.

Según reveló el periodista Ángel De Brito en el programa Los ángeles de la mañana, "está en estado crítico" y tanto su familia como sus amigos están pidiendo una cadena de oración. "Lamentablemente no está bien. Ayer la iban a intervenir, tuvo una infección generalizada, así que está complicada. Los médicos están haciendo todo lo posible para sacarla adelante", precisó el periodista. Por su parte, Evelyn Von Brocke contó en Intrusos que la actriz por momentos está lúcida, consciente de lo que le está pasando y habla con sus familiares.

Además dijo que se sospecha que contrajo una bacteria intrahospitalaria a través de la herida que le quedó a abierta luego de sufrir un accidente en su casa de Punta del Este por el que permaneció un mes internada en un clínica ubicada en el departamento de Maldonado. En ese momento, su cuadro era grave y sus hijos viajaron a Uruguay para acompañarla en su recuperación.

"Los chicos están muy angustiados porque ver a su mamá en esta situación es muy duro. El sanatorio no los deja entrar por todo el tema del Covid-19 y los protocolos, no se puede, por lo tanto reciben información muy a cuentagotas. No hay ninguna novedad en el parte de hoy, por lo tanto estamos a oscuras. Todos estamos rezando, como muchísima gente, para que esto ayude a que pueda salir airosa. La situación no es fácil, estamos todos muy ilusionados en que esto salga bien", manifestó Héctor Cavallero en ese entonces. Con el paso de los días comenzó a presentar mejoras y en marzo fue trasladada en un avión sanitario hasta Buenos Aires. Con muy bajo perfil, siguió su recuperación en el Hospital Alemán, donde se sometió a distintas cirugías para recomponer su cráneo.

"No voy a ponerme a dar detalles, pero quisimos un poco contarle a la gente. Y más que nada agradecerle a la prensa que estuvieron tirando buena onda y cariño", explicó Robertino, hijo de Pata, en diálogo con Los ángeles de la mañana. Hace semanas, con motivo del cumpleaños de la actriz, su hijo le había dedicado un sentido mensaje en sus redes sociales: "¡Feliz cumpleaños, mamita! La vida te dio una nueva oportunidad.

Hoy estamos todos seguros que con tu energía, fuerza, sonrisa, tu buena voluntad y toda la gente que te ama. Ya pronto te recuperarás. ¡Todavía falta pero estas acá y nos haces feliz día día!", escribió el artista

