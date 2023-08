La cantante canadiense Céline Dion atraviesa un difícil momento de salud tras ser diagnosticada con el Síndrome de la Persona Rígida. La artista habría iniciado con tratamientos para sobrellevar su enfermedad, sin embargo su hermana Claudette Dion reveló que no estaría obteniendo resultados. "No podemos encontrar ningún medicamento que funcione, pero tener esperanza es importante", expresó la hermana de la artista en una entrevista con el medio canadiense Le Journal de Montreal. Claudette aseguró que su hermana lleva a cabo una investigación para conocer más sobre su enfermedad y los medicamentos que podrían funcionar. "Ella está escuchando a los mejores investigadores en el campo de esta rara enfermedad y lo hará tanto como sea posible", señaló. Además, elogió a su hermana por su fuerza para enfrentar cualquier dificultad. "Siempre va más allá, siempre trata de ser la mejor, es algo innato en ella. Es disciplinada en todas las áreas de su vida", expresó Claudette. También reveló detalles sobre el estado de ánimo de su hermana y cómo tomó la noticia de su enfermedad. "Fue un shock, pero no ha perdido nada de su espíritu de lucha y se siente reconfortada porque al menos sabe exactamente con lo que está lidiando ahora", contó. Claudette explicó que tanto ella como su hermana Linda están al cuidado de Céline. "Cuando llamo a Céline y está ocupada, hablo con mi hermana Linda que está con ella y me dice que está trabajando muy duro", confesó. Céline Dion reveló la enfermedad que padecía en diciembre de 2022. La intérprete de "My Heart Will Go On" publicó un video en donde explicaba su estado de salud

"He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado", declaró la cantante. Y añadió: "Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a 1 de cada millón de personas. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo". AO/SPC NA