La 25º edición de los premios Gardel se desarrolló esta noche en el estadio Movistar Arena y tuvo al rapero Trueno como el ganador de la estatuilla de Oro, en reconocimiento en la categoría Álbum del año por Bien o mal. "Si no fuera por mi familia de músicos, no tendría este sentimiento, nos vamos a morir con el micrófono en la mano, porque esto nos da vida. No sé qué decir porque no me esperaba esto a mis 21 años", indicó Trueno, quien se perfilaba como el favorito al ser el artista más nominado. Además del Gardel de Oro, el joven cantante también se adjudicó los premios por Mejor álbum de música urbana, con Bien o mal; y por Mejor grabación del año, con Argentina, canción que cantó junto con Nathy Peluso. El evento contó con la conducción de Iván de Pineda y acudieron artistas nacionales que obtuvieron un reconocimiento por su labor musical en 48 rubros distintos

Si bien se desarrolló por la noche, la primera lista de ganadores se dio a conocer a las 14:00 en una ceremonia previa en el teatro Vórterix. La ceremonia contó con algunas presentaciones en vivo, que fueron llevadas a cabo por artistas nominados

Los que dieron la bienvenida fueron Los Fabulosos Cadillacs con "Matador". También estuvieron María Becerra, Trueno, Rei, León Gieco, Víctor Heredia, Amelita Baltar, Raúl Lavié, Peipper, DJ Tao, L-Gante, La Joaqui y Callejero Fino. Entre los momentos más emotivos de la noche se destacó el reconocimiento por la trayectoria a Amelita Baltar y Raúl Lavié

Este último brindó un discurso cuando subió al escenario a recibir su premio que sensibilizó a muchos. El artista más nominado había sido Trueno, con nueve, en siete categorías

El cantante urbano era seguido de Dante Spinetta, con siete, y Babasónicos, con seis. Por otro lado, Tini Stoessel los seguía desde atrás con cinco categorías, una más que María Becerra, Los Auténticos Decadentes, Bizarrap, Fito Páez, Ciro y Los Persas y Luciano Pereyra. Ganadores de los premios Gardel 2023 que se dieron a conocer en Vórterix: -Mejor álbum artista de pop: Antigua, Hilda Lizarazu​ ​ -Mejor Álbum Grupo de Cuarteto: Sin límites (10 noches mágicas en el Gran Rex), La Konga -Ingeniería de grabación: Mesa dulce, Dante Spinetta -Mejor Canción de Folklore: Yo canto versos, Maggie Cullen -Mejor Canción de Tango: Oda a las huelgas patagónicas, Quinteto Negro La Boca (Feat. Ana Sofía Stamponi & Ernesto Zeppa) -Mejor Colaboración: Bailando, Los Auténticos Decadentes & Miranda! -Mejor Colección de Catálogo: En vivo Teatro Coliseo 1975, Invisible -Mejor Diseño de Portada: Alejandro Ros por Cabeza negra, Julieta Laso -Mejor Canción Tropical: Inocente (En vivo en el Luna Park), La Delio Valdez & Karina -Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción audiovisual​: The house (Soundtrack from the Netflix special), Gustavo Santaolalla -Mejor Álbum Conceptual: Futurología Arlt, Fito Páez -Mejor Álbum de Chamamé: Maria Elena Sosa 40 años, Maria Elena Sosa, Antonio Tarrago Ros, Jorge Rojas, Teresa Parodi & Facundo Toro. -Mejor Álbum de Jazz:​ Stick shot, Pipi Piazzolla Trío -Mejor Álbum de Música Clásica: Melancholia borealis, Noelia Sinkunas, Mercedes Lescano, Carolina Grinspan, Sandra Aquaviva, Paula Pomeraniec, Irene Cadario, Natalia Cabello & Dolores López Mac Kenzie -Mejor Álbum en Vivo: Tilcara: El recital, Divididos -Mejor Álbum de Rock Pesado / Punk: Intimo extemo - 30 Años, A.N.I.M.A.L -Mejor Video Clip Largo​: Seremos primavera en vivo en La Ballena Azul, Eruca Sativa -Mejor Canción de Pop: Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, La Mosca Tse-Tse -Mejor Álbum Grupo de Folklore: Patio vol. II, Juan Quintero, Andrés Pilar & Santiago Segret -Mejor Álbum Música Electrónica: Future Memories, Hernán Cattáneo & Soundexile -Mejor Canción de Cuarteto: Ya no vuelvas (Versión cuarteto), Luck Ra, La K'onga & Ke Personajes -Mejor Álbum Grupo Tropical: La ruta del oro, Los Palmeras -Mejor Álbum Infantil: Piojos y piojitos 3, Piojos y Piojitos -Mejor Álbum Instrumental-Fusión-World Music: Tamboreras por el mundo, vol. 1, Vivi Pozzebón -Mejor Álbum Orquesta Y/o Grupo De Tango Y/o Instrumental: El hilo invisible, Lidia Borda y Luis Borda -Mejor Video Clip Corto: Disciplina, Lali -Mejor álbum artista de folklore: Agua de flores, Paola Bernal -Mejor álbum artista romántico-melódico: Emociones, María José Demare -​Mejor álbum pop alternativo: Shasei, Benito Cerati FGB/GAM NA