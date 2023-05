Con formas disruptivas para intervenir en la realidad, ya sea como cazador de historias en "Vivir Siendo" o como alguien que puede divulgar métodos de prevención del HIV con la imagen de Britney Spears, Fede Popgold se puso más de una vez al frente de un debate que busca advertir sobre los peligros de la cultura de la cancelación.

"Soy un fiel creyente que, si consumís a un determinado artista y hace algo que no te gusta, tenés todo el derecho de dejar de consumirlo, nadie te puede negar ese derecho. Ahora, una cosa es dejar de consumir a alguien porque hizo algo que no te gusta y otra es arengar un odio público y una quema de brujas en redes sociales que no sabés a dónde puede llegar", señaló en una charla con Télam.

Popgold, quien en una emisión de "Vivir Siendo" abordó el tema junto a Martín Cirio, conocido artísticamente como La Faraona, explicó que la cancelación "nace como un hueco que deja la Justicia que no da respuesta a un montón de situaciones que están pasando, entonces la gente sale a decir 'esta persona hizo una cosa', aún cuando no haya una sentencia".

"Está recontra atravesado por la tecnología. Es muy loco porque el origen de la cultura de la cancelación es recontra noble y hasta heroico y es recontra entendible, el problema es que cuando una herramienta que podría ser buena está en manos de cualquiera se vuelve un peligro porque cualquiera puede iniciar un odio masivo hacia una persona", agregó.

(Télam)