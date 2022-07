Una venganza intrafamiliar con ribetes de thriller en la mafia de la trata de personas es lo que pone en pantallas "Expansivas", cinta de Ramiro García Bogliano con el protagónico de Sara Hebe, que se estrena este jueves en salas del país.

"Las películas policiales de Aristarain y Desanzo de los años ochenta, en especial “Últimos días de la víctima” y “En retirada”. Parte de la apuesta era reinterpretar esos thrillers descarnados tan nuestros, pero con Sara y Martina (Juncadella) en vez de Federico Luppi y Rodolfo Ranni", dijo Bogliano a Télam.

Hebe interpreta a Flavia, una joven huraña que contrasta con su hermana Ana (Juncadella), pero con una unión que, más allá de la sangre, se remonta al asesinato de su madre en manos de su padre, Rudi (Gustavo Portela), quien se encuentra en libertad.

En la búsqueda de venganza, descubre que Rudi usa como pantalla a una remisería para llevar adelante su negocio de trata de mujeres, lo que añade un nuevo condimento al plan organizado por las hermanas.

"La película ataca la realidad. Y eso es algo que faltaba en el mundo de las narraciones audiovisuales. Un ataque a la realidad es que dos mujeres busquen venganza con violencia, que ocupen el lugar que vemos siempre en el cine ocupado por hombres", argumentó la cantante a esta agencia para el estreno de la cinta en 2021 en el streaming.

"Lo primero que me gustó -comentó sobre el proyecto- y me capturó de la propuesta es que Bogliano me dijo que la película rozaba lo 'cómic' por lo sangrienta y porque había peleas, armas, tiros, y dos heroínas asesinas. Una de ellas no tenía tanto texto y fue genial para mí, que no soy actriz. Además, me dijo que me pagaban, así que le dije que sí (risas)".

Por su parte, Bogliano contó que el germen de la película estaba en su "pasión por el policial más duro tanto en cine como en literatura".

"Por otro lado, estaba la necesidad de intervenir a través de la ficción y el género en nuestra realidad. Marita Verón, Candela, Tehuel… Los casos se suceden y parece que, de tratarse, debe hacerse en un formato clásico de documental. Pienso que la ficción puede ser más poderosa que el documental y 'Expansivas' plantea un policial violento contra la impunidad protagonizado por dos mujeres de a pie", agregó.

"Hubo una construcción colectiva de los roles y eso es algo que se dio mucho en todo el rodaje. Un trabajo colectivo y en equipo. Para el rol, pensamos en el pasado de Flavia, en su historia; algo que quizás no se ve en la película, pero que hace al personaje. Imaginar por las cosas que pasó nos ayudó, junto con la guionista (Milagros Figueroa Garro) y las demás actrices, a pensar en por qué hoy hace lo que hace; el por qué mata, por qué pelea, por qué lucha. Sobran los motivos", comentó Hebe.

Sobre la elección de las actrices, Bogliano reconoció que "Martina y Sara son el corazón, así como Assumpta Serna".

"Son tres actrices, intérpretes, creadoras a las que admiro enormemente. Sara aporta una intensidad apabullante, pocas actrices nacionales podrían llegar a la entrega física que ella despliega en 'Expansivas'. Martina aporta una sensibilidad única. Las dos vienen de campos de expresión diferentes pero sus talentos los pusieron al servicio de éste policial: un terreno que ninguna de las dos había incursionado antes. Y es gracias a ellas que la película tiene un latido, que está viva", dijo el director. (Télam)