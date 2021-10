La filmación de escenas de una película protagonizada por Luisana Lopilato en el interior de una escuela de Tilcara durante el horario de clases generó una fuerte polémica y motivó una denuncia de los padres de los alumnos contra las autoridades.

A pocos días de su regreso a la Argentina, acompañada por su marido, Michael Bublé, y sus tres hijos -Noah, Elías y Vida-, Luisana Lopilato se instaló en el norte del país para el rodaje de Pipa, la nueva producción de Netflix que se verá en la plataforma en 2022.

MIRÁ TAMBIÉN Pidieron 17 años de prisión para Lautaro Teruel acusado por dos violaciones

El miércoles 13, las grabaciones se llevaron a cabo en la Escuela Eduardo Casanova de Tilcara, Jujuy, y desataron un escándalo entre los padres de los alumnos, quienes denunciaron a la institución por incumplimiento de los protocolos contra el Covid-19.

Click to enlarge A fallback.

"En la jornada de este miércoles 13 de octubre durante el horario escolar del turno tarde (13.30 a 17.30 hs) en presencia de todos los grados tomando clases se llevó adelante la filmación de escenas de la película Pipa (Netflix). Durante toda la tarde las niñas y niños fueron retenidos en las aulas, no se les permitió salir al recreo, ni utilizar los sanitarios. Se les prohibió hablar y se les exigió mantener un ambiente de silencio necesario para llevar adelante la filmación", se indicó en un comunicado.

MIRÁ TAMBIÉN Fernando Musante y Miguel Mato dialogarán en forma virtual en el marco del festival

Los padres destacaron que los niños todavía no están vacunados y aún así las autoridades permitieron que ingresara "gran cantidad de personal a un espacio publico con el único fin de llevar adelante un negocio privado". Las familias y los docentes no estaban al tanto de que se montaría un set de filmación en la escuela, motivo por el que cuestionaron a la institución y no recibieron una respuesta positiva.

"Por este motivo denunciamos al equipo directivo de la escuela, al Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy quien dio la autorización para llevar adelante las acciones mencionadas y los hacemos responsables y sujetos de demanda por cualquier violación a la intimidad de las infancias ocurrida. Exigimos además a las autoridades municipales y provinciales que utilicen el ahínco puesto al servicio de este negocio privado en mejorar las paupérrimas condiciones edilicias, de equipamiento, de accesibilidad de las escuelas publicas de nuestro pueblo", concluyeron.

Pipa cuenta con la dirección de Alejandro Montiel y la producción de Fernando Blanco, Alejandro Cacetta y Mili Roque Pitt. Esta no es la primera vez que Lopilato se pone en la piel de Manuela "Pipa" Pelari, ya que le dio vida a esta intrépida investigadora en "Perdida" y "La Corazonada", dos películas basadas en libros de Florencia Etcheves

En esta nueva entrega, su personaje presenta muchos cambios en su vida. Después de abandonar su trabajo como investigadora y dejar en libertad a la tratante Cornelia Villalba, cayó en picada.

Su tía, Alicia Pelari, la rescata y la lleva a La Quebrada, un pueblo pequeño y sencillo del Norte Argentino en el que vive aislada desde hace años. La aparición de un cadáver la arrastra, otra vez, a los lugares de los que creía haber escapado. El elenco se completa con Mauricio Paniagua, Inés Estévez, Ariel Staltari, Paulina García, Malena Narvay, Aquiles Casabella, Benjamín Del Cerro, Santiago Artemis, entre otros.

#IMPORTANTE