Con un electrizante set, Pixies dejó el escenario plagado de energía para la presentación central de Jack White en el Road to Primavera que se desarrolla esta noche en Costanera Sur, como anticipo de la primera edición en nuestro país del Primavera Sound, que se realizará en noviembre próximo.

La banda emblema del noise rock fue la encargada de subir el voltaje con un vigoroso show que tuvo sus momentos más celebrados en el repaso del famoso disco “Doolittle” y encontró apenas algunos respiros cuando sonaron las canciones de “Doggerel”, el nuevo disco, lanzado hace apenas dos semanas.

El cuarteto comandado por Francis Black, que cuenta con la argentina Paz Lenchantin en el bajo, no dejó clásico sin recorrer con títulos como “Debaser”, “Gounge Away”, “Hey”, “Monkey Gone to Heaven”, “Wave of Mutuation”, “Where´s is my Mind” y, por supuesto, “Here Comes Your Man”, entre otras.

Allí marcó presencia el personal sonido del guitarrista Joey Santiago y la poderosa batería de David Lovering.

MIRÁ TAMBIÉN Proyectarán en 35mm Las Acacias, con entrada gratuita

Sin embargo, el grupo se reservó espacio para las nuevas canciones, de tono más melódico aunque sin abandonar sus características distorsiones y sonidos disonantes; como pudo apreciarse en “There´s a Moon On”, “Who´s More Sorry Now”?” y “The Lord Has Come Back Today”.

Así, Pixies dejó la mesa servida para el cierre de la jornada a cargo de Jack White, cuya actuación se prevé que se extienda más allá de la medianoche.

Previamente, Cat Power coronó su sexta visita a la Argentina con una atrapante performance, en donde hizo gala de su conocida exploración cancionera con base en el folk y sonidos negros, como el blues y el soul.

En base a su capacidad para encantar al público, como una suerte de Patti Smith indie, la cantautora estadounidense hizo una relectura de muchas de sus páginas más conocidas, como “Say”, “The Greatest” y “Unhate”, como así también le dio un nuevo cariz a clásico populares como “New York, New York” y “I Can´t Get No Satisfaction”, cuya atracción radicó precisamente en lo irreconocible que resultaron.

MIRÁ TAMBIÉN Pandillas de Nueva York será adaptada al formato serie con Scorsese como productor ejecutivo

Por ejemplo, la tonada cuya versión más famosa tiene la voz de Frank Sinatra, con su abordaje desde una base soulera, derivó en una fantástica banda sonora del costado menos glamoroso y más sanguíneo de “La Gran Manzana”.

Antes de Cat Power, la banda local Las Ligas Menores tuvo el honor de abrir este debut del tradicional festival catalán en nuestro país con el set en el que justificó esta elección.

El grupo que tiene como cara visible a Anabella Cartolano dejó en claro por qué es la gran joya del indie local y suele ser habitual animadora de la edición original de este encuentro musical, como así también de otros de este estilo.

En este contexto, Las Ligas Menores acercó desde temprano sonoridades que oficiaron de preludio a lo que Pixies desplegaría más tarde.

La jornada que es transmita por Flow, a través del canal 605, tendrá su cierre de lujo con Jack White, quien extenderá su actuación hasta pasada la medianoche.

(Télam)