Martin Piroyansky, guionista, director y protagonista de "Porno y helado", la serie de comedia que se estrenará el próximo 11 de marzo por la plataforma Amazon, que marca el regreso a la actuación de Susana Giménez y aborda la historia de dos amigos fracasados que fingen tener una banda de rock, resaltó la importancia que le da a "encontrar un lenguaje que permita identificar" como "humor local" a sus producciones.

"Me importa mucho la idea de hacer cosas locales y que uno vea lo que hago y diga 'esto es argentino'", dijo Piroyansky en una entrevista con Télam sobre su primera serie creada para una plataforma internacional.

"Me crié viendo muchas series yanquis, con mucho humor yanqui, y si bien en mis cosas hay bastantes referencias a todo eso, mi idea es tomar de lo extranjero lo que me gusta sin quitarle la idiosincrasia argentina, porque si no se pone extraño, como ver algo yanqui traducido y para eso ves algo yanqui, que aparte lo hacen bárbaro", agregó el creador de "No me ama", "Abril en Nueva York" y "Famoso".

En este caso, "Porno y helado" cuenta en clave de humor absurdo (que ya es marca registrada del autor) la historia de Pablo (Piroyansky) y Ramón (Nachito Saralegui), dos "treintañeros perdedores" que junto a Ceci (Sofia Morandi), una joven estafadora, fingen tener una banda de rock.

"Son tres parias que quieren pertenecer al mundo", sintetizó el director de "Voley", quien encarna a un hombre de 30 años que no trabaja, vive con sus padres y su máxima idea de diversión es juntarse a mirar pornografía y tomar helado en la casa de su mejor amigo Ramón (fanático de la categoría "maduras").

Con un elenco que completan Martín Pavlovsky, Javier Niklison, Santiago Korovsky, Santiago Talledo, y Favio Posca, la vida de los protagonistas cambia cuando un encuentro fortuito con Nacho (Eliseo Barrionuevo), ex objeto de bullying de Pablo en el secundario devenido en adonis con banda de rock indie, despierta en el protagonista un deseo inesperado y una idea ridícula: formar una banda de rock sin saber nada de música.

Télam: ¿Cómo surge "Porno y helado"?

Martín Piroyansky: La idea surgió hace muchísimos años y fue evolucionando. Fue cambiando el mundo, mi vida, fui envejeciendo y también empezaron a cambiar los problemas de los personajes. Y cuanto más grande me ponía, más patético y gracioso me parecía que un chico de 30 y pico tuviera las problemáticas que tiene Pablo. En realidad, todo viene de mi frustración por no ser músico porque me gusta mucho la música, pero nunca me dediqué y ahí había algo que me interesaba contar de hacer de músico sin saber nada de música. Y cuando apareció Amazon volví a la carga manteniendo cosas, pero arrancó un proceso radical.

T: El combo de "porno y helado" ¿fue la génesis de la idea o un detalle de la trama que apareció después?

MP: Eso está desde el principio. La idea es contar dos personajes tan fracasados que su actividad preferida sea juntarse a ver porno y tomar helado desde un lugar muy naif, para nada sexual, miran porno y toman helado literal. De hecho, los otros personajes a lo largo de la serie lo señalan, en un momento alguien le pregunta: ¿pero se hacen pajas cruzadas? Y no: lo hacen desde un ritual de una amistad de muchos años que no se modificó y ellos no hicieron nada de sus vidas. Un poco la idea de Pablo es que se quedó en el secundario, tiene el look del secundario -que en ese momento era cool tener- y un poco bien le iba; si bien no era el popular le hacía bullying a otros ,y con los años esos pibes como él terminan siendo los más loosers en el mundo real.

T: La serie muestra tres jóvenes en sus 30 sin ambiciones ni intención de esforzarse demasiado por nada, ¿quisiste retratar ese prejuicio de que "los jóvenes ya no quieren trabajar"?

MP: No lo pienso tanto como algo generacional, sino que Pablo es un pibe malcriado que nunca hizo nada de su vida y ve la chance de hacerlo de una forma muy ridícula que es teniendo una banda sin saber tocar. Pero más que nada, el deseo de los tres es pertenecer al mundo porque son tres parias totalmente aislados por distintas razones. Ramón por su personalidad extraña, es muy bueno y tiene un trabajo que le gusta mucho en Construcasa (una cadena de venta de artículos para la construcción y equipamiento para hogar) pero no tiene ambición, está totalmente contento con su vida. Con la banda, Pablo y Ceci sí son ambiciosos: Pablo porque quiere tener amigos y ser mirado por sus contemporáneos, ni siquiera desde un lugar sexual, él quiere que lo miren; y Ceci porque cree que quiere guita pero también quiere amistad o descubre la amistad con estos dos fracasados.

T: "Porno y helado" es tu primera experiencia de producción para una plataforma internacional, ¿Cómo fue el proceso de trabajo?

MP: "Voley" estuvo en Netflix pero fue una venta posterior que hizo Patagonik. Esta es la primera serie que hago para una plataforma y me fue muy bien. Desde Amazon me acompañaron mucho en el proceso, confiaron y todas las notas que nos dieron siempre fueron positivas. Lo que más me importa siempre que hay un productor analizando los guiones es que entienda el tono. Eso es lo más importante y lo más difícil de transmitir, el tono de humor de lo que uno está haciendo y siento que acá la gente que supervisaba mis guiones no solo entendía el tono si no que sus notas siempre fueron para hacerlos crecer más.

T: Esta serie además marca el regreso a la actuación de, nada menos, que Susana Giménez, ¿Cómo surge esa incorporación?

MP: Fue una propuesta de Amazon que tienen un vínculo con ella y se les ocurrió que podía participar. Se lo consultaron, le gustó la idea y cuando me consultaron obviamente estuve de acuerdo.

T: Además, Susana interpreta a la mujer de un político con un fetiche muy particular y grandes pinceladas de humor absurdo…

MP: Yo escribí el personaje que ella interpreta sin pensar en nadie en particular, pero le dieron los guiones, la chance de que eligiera uno de los personajes, que tampoco había tantos para que interpretara, y eligió ese. Re mandada, haciendo eso, podría no haberle interesado y se re mandó, no tuvo inconveniente en hacer ningún chiste y fue muy fácil dirigirla, estaba súper entregada al laburo, me escuchaba mucho.

T: Hay quienes dicen que las plataformas democratizan los contenidos y quienes consideran que homogeneizan la industria, ¿cuál es tu mirada?

MP: Atrás de cada proyecto hay un director o directora y está en manos de los directores qué hacer con la oportunidad de estar en una plataforma. No es el caso de Amazon, pero quizás en otras plataformas piden determinadas cosas y no quieren irse de una idea, pero fehacientemente no lo sé. Mi experiencia con Amazon fue muy fluida, me dieron mucha libertad e hice lo que quise; la serie es exactamente lo que yo quise hacer. No puedo decir que las plataformas homogenizan los contenidos porque en mi caso fue muy libre y no puedo hablar en nombre de otros porque no sé cómo fueron los procesos de los demás. (Télam)