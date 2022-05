Con la publicación de dos videos cortos musicalizados con dos de sus grandes éxitos, el legendario grupo británico Pink Floyd inauguró su cuenta oficial en la red TikTok, que a los pocos minutos ya tenía miles de seguidores.

Una imagen de una pirámide giratoria al ritmo de "Breathe" y otra con una leyenda que decía "Pink Floyd ahora en TikTok" mientras sonaba de fondo "Another Brick in the Wall" fueron las dos publicaciones con la que la famosa banda debutó en esta red social.

Más allá de esta presencia, el grupo, actualmente conformado solo por David Gilmour y Nick Mason, mantiene una escasa actividad y desde hace varios años no realiza giras ni shows.

Solo el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania movilizó al grupo a grabar con fines benéficos su primer sencillo original en 30 años, titulado "Hey Hey Rise Up", en el que participa el cantante ucraniano Andriy Khlyvnyu, y cuyas ganancias serán destinadas al Fondo de Ayuda Humanitaria de Ucrania.

Esta actitud, sumada a su decisión de eliminar su música lanzada en Rusia, distanció al grupo aún más de su antiguo líder Roger Waters, quien se mostró más cercano a la postura rusa en el conflicto.

En tanto, existen versiones de que Pink Floyd está dispuesto a vender su catálogo, tal como ya lo hicieron otras figuras entre las que destacan Bob Dylan y Bruce Springsteen. (Télam)