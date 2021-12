(Por Hernani Natale) Pil Chalar, pionero y figura central del punk en el país y Latinoamérica, será homenajeado mañana a las 18 en el porteño Teatro Flores, cuando su banda Pilsen, con la ayuda de alrededor de una treintena de invitados, presente el disco “Carne, tierras y sangre”, su aclamada última producción, considerada una de las mejores del líder de Los Violadores a lo largo de su extensa trayectoria.

“Con Pil habíamos planeado hacer el show de presentación del disco para diciembre. Obviamente, la fecha la bajamos cuando murió; pero con el pasar del tiempo, la gente nos decía que estaría bueno presentar el disco de todas formas. Lo pensamos con nuestro mánager y llegamos a la conclusión de que sería justo y necesario, y sería también un gran homenaje para nuestro querido Pil”, explicó a Télam Tucán Barauskas, guitarrista y socio musical en los últimos 30 años del fallecido artista.

Así tomó forma este show único en el que un verdadero batallón de invitados, conformado por los artistas más importantes de la escena punk local, sumarán sus voces para recorrer las 14 composiciones del disco y otra cantidad de canciones emblemáticas del recordado músico, fallecido de manera sorpresiva a los 62 años el pasado 13 de agosto en Lima, Perú, en donde residía desde hacía varios años.

Sus excompañeros en Los Violadores Sergio Gramática, Robert “Polaco” Zelazek y El Niño Khayatte; Luciano Scaglione, de Attaque 77; Hernán Valente, de Cadena Perpetua; Marcelo Pocavida; Fernando Rossi, de Flema; Sebastián Expulsado; Gaviota, de Mal Pasar; Alex Musatov, de la Orquesta Típica Fernández Fierro; y Alejandro Fassi, de Mala Suerte; son apenas algunos de los nombres que se sumarán a este concierto.

MIRÁ TAMBIÉN Presentan un especial que recorre las dos décadas de Teatroxlaidentidad

En tanto, la legendaria banda alemana Die Toten Hosen envió un video en que saludan a los fans y lamentan no poder viajar para asistir al show.

“Realmente es muy gratificante ver cómo era querido y respetado Pil por sus pares porque todos quieren estar. Algunos hasta se autoconvocaron. En cada ensayo nos vamos sorprendiendo por el empeño y la profesionalidad que cada uno pone para que el evento sea de primer nivel”, expresó Barauskas.

Click to enlarge A fallback.

Además de homenajear a Pil y presentar oficialmente el disco que se alzó con la estatuilla al mejor álbum de rock pesado/punk en los Premios Gardel 2021, también se recordará la figura de Tomy Loiseau, bajista de Pilsen fallecido en noviembre de 2019, poco después de culminar la grabación de esta placa.

Por todos estos ingredientes, la velada “única e irrepetible”, a decir de Barauskas, tendrá una alta carga emotiva, pero también una buena dosis musical en donde desfilarán las canciones más representativas en la carrera de Pil, de la mano del grupo que completan el baterista Tulio Pozzio y el bajista Chino Chinasky.

MIRÁ TAMBIÉN Tras solo una temporada, cancelan la adaptación del clásico del animé Cowboy Bebop

En diálogo con esta agencia, el guitarrista, que acompañó a Pil en una etapa de Los Violadores, en Pilsen y en sus proyectos solistas, brindó detalles del show, contó que será grabado y filmado para su publicación, y se mostró emocionado por el hecho de que asistirán Claudia e Ian, la esposa y el hijo del principal homenajeado.

Télam: Imagino que precisamente dominar las emociones será una de las tareas más complicadas el próximo sábado.

Tucán Barauskas: Lo hablaba con otros pares y va a ser muy difícil para los músicos el tema de la emoción. Yo toqué 30 años con Pil y va a ser muy difícil no verlo en el escenario: voy a tener que ponerme muy firme. Pero cuando murió Tomy, con Pil dijimos que la mejor manera de homenajearlo era tocando y siguiendo adelante, por eso ahora decidimos esto. También vamos a poder despedirlo, porque no pudimos hacer ese duelo necesario. En el caso de Tomy, tocamos la guitarra en su velorio, pero con Pil no fue así y es muy necesario para todos.

T: ¿El seguir adelante implica que Pilsen continuará más allá de este show?

TB: Realmente no lo sé. Hoy solo estoy pensando en el 11. Lo que sí me gustaría terminar es un disco que estábamos preparando. Cuando llegó la pandemia, primero decidimos tomarnos un año sabático porque habíamos trabajado mucho en este disco. Pero luego me llamó y me propuso arrancar con otro disco. Trabajamos muchísimo, teníamos diez canciones -algunas terminadas, otras por terminar- y hasta teníamos el nombre del disco. En algún momento me gustaría terminarlo. Son los últimos trabajos de Pil y me gustaría que la gente los conozca.

T: ¿Qué sensaciones tenés respecto de “Carne, tierras y sangre”, que fue un disco aclamado pero también atravesado por la muerte de Tomy y, luego, del propio Pil?

TB: Fue una desgracia tras otra. Por suerte, Pil llegó a disfrutar del Gardel porque se lo dieron 15 días antes de su fallecimiento. Pudo saber que ese trabajo tan grande había tenido su fruto. Es una gran pena porque él siempre me decía que la banda estaba sonando increíble, que junto con el álbum debut de Los Violadores y “Mercado indio” era de los mejores discos de su vida. Es muy difícil pensar que no se pudo dar todo lo que se venía, que eran muchas presentaciones. Siempre sentimos mucho orgullo con este disco, fueron cuatro años de trabajo y no nos quedamos con nada. Fue producido por nosotros. Todos los ingresos que teníamos iban a parar al disco. Estábamos muy comprometidos, habíamos logrado un gran avance compositivo y la banda estaba muy aceitada.

T: A partir de ser el músico con el que trabajó durante más años y su socio compositivo, ¿te sentís en parte el gran guardián de su obra?

TB: Es cierto que el trabajo de Pil no debe morir y debe ser difundido como corresponde. Nos ha dejado un legado muy interesante. Es alguien irremplazable y no hay forma de buscar alguien que esté en su lugar. Es inigualable y por eso es difícil hablar de continuidad. Como decía, sí me gustaría terminar algunas cosas que él quería hacer. Pil tenía luz propia. Tal vez no era tan popular pero con el paso del tiempo se va a agigantar su figura. Es inevitable. Tenía una lucidez y una chispa que no era común. Verlo escribir fue alucinante: una enseñanza de vida y de cómo trabaja de verdad una persona con unos valores importantísimos, que hoy en día no son fáciles de encontrar. (Télam)