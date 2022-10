Con sobrados guiños al glam y el rock & roll de los años setentas, el rockero Pil del Villar volverá mañana a subirse a un escenario de la mano de su repertorio solista que contó en algunas de ellas con el aporte en la producción del afamado guitarrista estadounidense Jimmy Rip, colaborador de Mick Jagger y Television.

El cantante y guitarrista, miembro de grupos como Don Adams, Bombas de Amor, Monovision y Hermanos de Distinto Padre y Madre, dará mañana una presentación en el porteño Centro Cultural Richards (Honduras 5272) junto a una banda conformada por Juan Colonna (batería), Ponch (bajo), Yamil Salvador (teclados), Emma Pardo y Pilar Padín (coros).

En diálogo con Télam, Del Villar señaló que hoy está "tratando de ser fiel" a sus gustos musicales "sin ponerse demasiadas trabas" o estar pendiente de lo que "digan los demás": "Me encantaría ser un artista que tenga cosas que hacer en otros países y, de paso, también romper una barrera acá con esto de las canciones en inglés".

"Tampoco es que estoy haciendo tango en japonés con una base techno. Estoy tocando rock & roll; y el idioma puede hacer que cambie algo en el sonido", reflexionó producciones como "French Exit", "Sunflower" y "I Got Stuck In My Mind" que conforman su trilogía de canciones en solitario.

El músico, quien además patentó una versión de "Act Together", escrita y editada por Ron Wood en "I've Got My Own Album to Do" (1974), señaló que su búsqueda está guiada por algunos "puntos cardinales musicales" que lo acompañan desde siempre como The Rolling Stones, T-Rex, Rod Stewart & The Faces y David Bowie.

"Lo más importante hoy en día es hacer la música que exactamente querés hacer. Yo nunca cambié mi forma de ver las cosas, aún cuando en Don Adams escuchaba a productores que nos sugerían que nos fijáramos en lo que estaban haciendo otras bandas. Jamás me importó eso y sigo haciendo lo que quiero", añadió el rockero.

Para el compositor, "está bien perder el foco a veces" porque si "uno tiene muy controlado todo se empieza a notar": "La música es algo tan salvaje que si lo controlás es porque te estás equivocando. Yo prefiero mantenerla lo más en bruto posible", sentenció.

Luego de la fecha de mañana, se reserva algunos lanzamientos para el corto plazo (una versión en castellano de "I Got Stuck In My Mind") y otros para el mediano como una sesión que grabó desde el Centro Cultural Richards que animará mañana con canciones hasta ahora inéditas.

Con la base de las cuatro canciones grabadas y editadas, más algunos adelantos del próximo material, se brindará mañana en su vuelta a los escenarios acompañado por su banda e invitados con los que suele encontrarse en zapadas de madrugada por escenarios porteños. (Télam)