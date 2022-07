A raíz del centenario de su nacimiento, de los más de 300 homenajes que se le realizaron en diversas latitudes y de los álbumes y espectáculos creados por el aniversario, Télam recogió las siguientes voces sobre Astor Piazzolla.

-“ El gran mensaje que queremos dar es que Piazzolla es argentino pero su obra le pertenece al mundo entero, es un patrimonio de la humanidad” (Daniel Villaflor Piazzolla, nieto del músico y vicepresidente de la Fundación Astor Piazzolla).

-“Mi abuelo nos influenció a todos, nos mostró un camino y una música completamente nueva. También nos enseñó que hay que trabajar duro, que se puede pelear por lo que uno cree y vistió a Argentina de una música muy bella que nos representa en el mundo. Hay una antes y un después de Piazzolla” (Daniel “Pipi” Piazzolla, nieto del músico, compositor y baterista).

-“Piazzolla era simple, popular y musical y por eso es parte de la música del pueblo. A mí sigue provocándome desafíos interpretativos y cada vez que comienzan sus introducciones, estimulan motores sensitivos, que ninguna otra música incita” (Guillermo Fernández, cantante y compositor).

MIRÁ TAMBIÉN Rinden tributo en el Borges a Mercedes Sosa en el 87º aniversario de su nacimiento

-“Muchas personas en diferentes lugares le dan un lugar a la música de Piazzolla porque es de una enorme potencia, genera una necesidad y en ella habita una receta mágica que contiene lo contemporáneo y la novedad y por eso se sigue escuchando y tocando. En esas músicas hay una idea y alguien que la llevó a cabo y yo trato de asimilar esa enseñanza: ‘luchen por sus ideas, defiéndalas, estudien y vayan a fondo’" (Pablo Mainetti, compositor y bandoneonista).

-“Siento una total admiración por la música de Piazzolla y como además soy un gran andador del mundo, he visto hacer Piazzolla en tantos teatros del planeta y por eso siempre estoy dispuesto a colaborar en difundir su legado. Además, Piazzolla era un tipo bravo tanto en la pelea física como argumental y eso le permitía forcejear con el mundo que no le gustaba” (Víctor Hugo Morales, periodista).

-“Adopté esta música desde el vamos cuando empecé a conocerla y a conocerlo a Astor y me enamoró profundamente y me hizo cambiar un poco también la visión de lo que era yo cantando el tango. Para mí fue como despertar a una nueva forma de expresión de la música popular de la Argentina” (Raúl Lavié, cantante y actor).

-“Conocer la intimidad del mundo de Piazzolla me llevó a preguntarme qué es hacer vanguardia o quiénes hacen vanguardia y no sé cuál es la respuesta pero la vanguardia seguramente tenga que ver con que los resultados vienen un poco después de que el creador hace sus obras. En el caso de Piazzolla él siempre decía 'lo que hice ayer ya no importa, importa lo que voy a hacer mañana'. Eso habla de una clase de artista” (Daniel Rosenfeld, cineasta).

MIRÁ TAMBIÉN 30 años sin Piazzolla, el creador de una música que sigue hablando de mañana

“Me crié escuchando la música de Piazzolla; digamos que gracias a él decidí tocar el bandoneón y dedicarme a la composición y a este lenguaje musical. Para mí siempre fue un referente, tal vez el más grande de mi carrera por tratarse de alguien que apostaba todo a la creación y a la innovación y fue un luchador que nos abrió las puertas a todos los que veníamos detrás” (Juan Pablo Jofré, bandoneonista y compositor radicado en Estados Unidos).

-“Piazzolla fundó un estilo que es profundo y dolorosamente auténtico que ostenta una inmediatez, casi una universalidad y lo que me conmueve de él es la manera fuerte, elegante y rabiosa con la que superpone métricas diferentes, cómo crea puentes entre los compases y también esa obsesión por la repetición, como un 'condenado picando piedras', el mismo gesto, la misma determinación, la misma furia, como si intentase extirpar toda la violencia de su cuerpo” (Louise Jallu, bandoneonista francesa).

-“La de Piazzolla es una de las pocas músicas subversivas que ha producido la Argentina y el oyente que inventa es una cruza perfecta de inteligencia y fuerza pulsional” (Luis Kuri, escritor y psicoanalista). (Télam)