Phontana señala que “no hay nada más lindo que construir con lo que tenés a mano y que a eso le vaya bien”, al recordar sus primeros pasos junto a Rei y contar por qué disfruta más trabajar con artistas como BM que recién están asomando dentro de la escena.

“Hacer un tema con un artista reconocido tal vez sea una satisfacción personal por haber llegado a ese nivel, pero lograrlo con alguien que está a la par tuya tiene un plus porque significa que ganamos juntos”, señaló, en diálogo con Télam.

Luego de aquella alianza con Julián Reininger, más conocido como Rei, que dejó canciones como “Pininfarina” con Duki y Neo Pistea y “Fernet” junto a Quevedo y su colega el productor Marlku, entre otras, Phontana volvió a jugarse un pleno por otro artista emergente como BM, el joven cantante nacido en Chivilcoy bajo el nombre de Brian Martignone.

“Empezamos a trabajar juntos a finales del 2021. Yo venía de trabajar con Juli y, a través de su representante Leo Belizán, que también es el mánager de Cazzu y Callejero Fino, conocí a Brian. Yo estaba en la búsqueda de un nuevo artista cuando me llegó un audio suyo a capella. Apenas escuché la tonada, fue amor a primera escucha. Igual que con Rei”, contó.

“Ojo por Ojo” y “Acostadita” habían cruzado la barrera del millón de reproducciones y su nombre ya era “súper reconocido” en Chivilcoy, pero aún no estaba del todo instalado dentro del resto de una escena siempre abundante de novedades musicales: “Me sorprendieron, porque eran los primeros temas que sacaba y ya la rompía. Brian tiene mucha habilidad para componer, muchas veces saca melodías cantando sin escuchar ni un beat”.

“Tiene la música en la cabeza. Le poníamos un micrófono, intentábamos sacar las notas y a partir de ahí hicimos casi todos los temas. Cuando tengo un beat que siento que es para él, en diez minutos ya encuentra el estribillo”, lo elogió a su ladero, la voz principal de “M.A (Mejores Amigos)” que hoy se mantiene entre las diez más escuchadas de YouTube con una nueva versión donde participan Callejero Fino, La Joaqui, Lola Índigo y el productor Alan Gómez.

A la hora de definirlo en un género, señala que se trata de un “turreo”, es decir “una cumbia moderna”: “El turreo es un género más amplio que el RKT, que es un poco más 'heavy '. Lo trabajamos como un tema más y hasta me dio un poco de bronca que el original salió sólo con piano, batería y bajo. Probaba cosas y estaban de más. Al final, en esa especie de bronca, dijimos de largarla así”, explicó.

“Probé un sintetizador para la melodía, porque en la cabeza sentía que necesitaba algo extra, pero justamente la simpleza del instrumental hizo que se realce lo característico de la voz de Brian, su tonada y una letra que se te re pega. Me parece muy loco que le haya ido así de bien y me terminó de enseñar un montón de cosas como beatmaker sobre saber materializar la esencia de un artista, que de eso se trata mi trabajo”, contó.

Télam: ¿Cómo fue abrir de vuelta esa sesión para trabajar el remix con otro productor como Alan Gómez?

Phontana: Trabajarlo con él me resultó bastante relajado, porque ya habíamos trabajado juntos y conocía mis dinámicas. No fue una experiencia totalmente nueva y me gustaba que estuviera porque tal vez le encontraba ese algo que a mí no se me había ocurrido. Al principio mantuvo el beat, pero después lo fuimos arreglando. Entendió muy bien el concepto de agregar lo mínimo para realzar la voz de todos.

T: ¿Siempre supieron quiénes iban a sumar sus voces o hubo alguna que se terminó sumando al final?

P: La de Lola Índigo llegó más sobre el final, aunque siempre estuvo dentro de los posibles candidatos. Así fue que lo trabajamos, siempre con Brian al lado, recibiendo voces y mandando referencias. De parte de los artistas y sus equipos siempre tuvimos respuestas muy rápido, pese a que algunos estaban a mil con los shows y en el medio pasó el Lollapalooza. (Télam)