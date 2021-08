Científicos del Palo, formada en el año 2000 en Mar del Plata, es revindicada por su líder y cantante, José Pablo "Pepo" San Martín, como una banda que decidió hablar en sus letras de cuestiones que "tienen que ver con la coyuntura política del país, pero ser una banda peronista tiene un costo".

"No sé qué es lo que pasa con esto de ser peronista, porque han logrado transformar esa palabra en algo más complejo. A veces hasta nos decían que no habláramos de política en las entrevistas. Y no es que vaya a hablar de eso, pero si me avisás que no puedo, prefiero no ir. Todos los managers que tuve me dijeron que querían trabajar conmigo pero que eso era una limitante", repasó San Martín en diálogo con Télam.

Con nuevo baterista (Ángel Greco en lugar de Nicolás Terrén), el trío que completa Carlos "Popete" Andere (bajo), acaba de estrenar el funky "Hong Kong", primer single de "Justicialista Vol. 2",.

Para el cantante y guitarrista del grupo que combina el pulso rockero de power trío con otros géneros como el reggae y el funk, el séptimo disco de Científicos, será "anticonceptual", rompiendo con la tradición de ópera rock de sus trabajos anteriores como "Gorilophrenia", "Indigencia y Distancia" y "La Histeria Argentina".

"Cambiamos de baterista y el nuevo (Ángel Greco) llegó a grabar solamente una canción; el resto lo hicimos con invitados", como Tomy Sainz (Huevo/Ca7triel) en batería y Agustín Piva en programaciones, contó San Martín a Télam.

- Télam: ¿Cómo fue desarrollar una banda dentro de la escena marplatense?

- Pepo San Martín: La verdad es que la escena marplatense es durísima. Siempre existió el proyecto de Científicos, pero hubo épocas en las que apenas tocábamos dos o tres veces. Ya estaba el concepto, pero realmente considero que arrancamos en el 2004 y 2005. Pasé por esa etapa donde pensaba que si hubiera nacido en Michigan hoy sería millonario. La ciudad es dura, es una plaza difícil e incluso tenemos la mítica anécdota del fracaso de Luis Miguel en su mejor momento. Es rara la ciudad en términos de fenómenos: no ha habido ninguna banda en su historia que lleve mil personas regularmente, habiendo casi un millón de habitantes. Tampoco le vamos a achacar todo al marplatense, pero no se ha dado como en otras ciudades. Acá una banda que lleve 500 personas tiene que salir y festejar seis meses porque la verdad es que no pasa. (Télam)