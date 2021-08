(Po Javier Berro).- José Pablo “Pepo” San Martín, guitarrista y cantante de la banda marplatense Científicos del Palo, decidió encarar desde YouTube el programa "Doble Bobina", un “late” show para los amantes de la guitarra, desde el que además combate el odio anónimo diseminado en internet por aquellos que "nacieron con la elegante tarea de andar corrigiendo al universo".

Producido desde Mar del Plata junto por su amigo Pablo Martín, el creador de la marca de pedales "Cube Efectos", que lo acompaña en la conducción, San Martín encontró en YouTube una nueva forma de hacer pedagogía sobre la eléctrica a partir de entrevistas con músicos de renombre, del análisis de estilo de los más aclamados virtuosos del instrumento y de compartir y desmenuzar otros recursos técnicos y teóricos.

En diálogo con Télam, reflexionó sobre las posibilidades y el alcance de las plataformas para los generadores de contenidos y los artistas: "Internet es glorioso. No hay contras aunque yo tampoco soy de grandes teorías conspirativas y no tengo mambos con eso del uso de los datos. Entiendo lo que hacen con eso, pero yo soy el peor consumidor del mundo: me aumentan el cable y no reclamo nada, una vergüenza. Por ahí tomo otro tipo de luchas que me parecen que merecen mi tiempo”.

- Télam: ¿Cómo fue para vos hacer un programa como "Doble Bobina" durante la pandemia? ¿Hacerlo influyó en algo en tu estilo como guitarrista?

- Pepo San Martín: El programa me salvó la vida. Por la pandemia, me enfrenté con esto de quedarme en casa, pensando en la música y sin poder hacer nada. Por suerte, lo del programa fue increíble porque tuve algo para hacer y además me obligó a tocar mucho más la guitarra. Con Científicos había entrado como en un piloto automático, más volcado a cantar y componer, que en hacer solos de guitarra. Fui perdiendo el oficio de esa parte que es divertida, porque me daba vergüenza y con el programa empecé a ver que no era tan así y que me gustaba mucho tocar la guitarra.

- T: ¿Cómo se fue desarrollando el estilo humorístico? ¿Fue surgiendo sobre la marcha?

- PSM: La idea era original era mucho más psicodélica. A mí me gusta mucho ese humor gringo surrealista, un poco como el de “Cha Cha Cha” pero mezclado con eso que hacen los gringos que es como un “late” show, con una banda y un humor vinculado a la música. Me gustaba mucho un programa que veía en el cable a la madrugada, el “Eric André Show”, que ahora está un poco más mainstream, por suerte, porque es un fenómeno el loco.

- T: Hay una sección ("El Pueblo Contra") en la que se ponen a defender a un guitarrista reconocido frente a los mensajes de odio que hay en sus comentarios. ¿Cómo nació?

- PSM: Es increíble pensar en alguien que le comenta a otro negativamente. Entrar a un video de un pibe que está tocando su pieza y decirle que como se equivocó es un fracasado. Siempre me llamó la atención eso que a nosotros también nos pasaba. Hay como un tribunal terrible que busca encontrar algún tipo de error o cosas que hubiera hecho mejor. No es que me equivoqué en un video sobre neurocirugía y se murió alguien. Trato de cuidarme en el programa con lo político, pero igual cobro cada tanto, porque algunos desde nuestro canal a los videos de Científicos y concluyen que "este es peronista, es K', pero como me dedico a hacer un programa sobre guitarras, no tengo mucho lugar para decir que John Frusciante es nacional y popular (risas).

- T: ¿Cómo te llevás con el crecimiento del programa y la repercusión entre renombrados guitarristas del rock argentino?

- PSM: Disfruto mucho porque evidentemente crece y este período de crecimiento es muy disfrutable. Obviamente que si lo comparás con otros canales somos la Primera B. Pero, por ahora no tenemos apuro y seguimos haciendo las cosas que nos gusta a hacer. Entendemos que es una comunidad más chica la nuestra porque es un programa para guitarristas por más que seas horrible. Está buenísimo que estamos ingresando al circuito argentino de los fabricantes de instrumentos y de los músicos, porque valida todo el trabajo que estamos haciendo, nos mandan pedales y guitarras para que las probemos. Conocimos a un montón de guitarristas que queríamos conocer, algunos que ya nos seguían, y ahora nos abrimos con las notas internacionales y vemos que los chabones quedan re copados. Van dos años en los que logramos hacer algo que no se estanca, que sigue avanzando, siempre tratando de mejorar pero entendiendo también que a veces le dedicamos 40 minutos a un pedal de distorsión y eso no puede tener seis millones de visitas. Hacemos lo que nos parece y vamos aprendiendo muy lentamente. No hay apuro mientras nosotros nos sigamos divirtiendo. (Télam)