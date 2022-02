La española Penélope Cruz y el estadounidense Adam Driver se sumarán al elenco de la próxima película de Michael Mann, titulada "Ferrari", una biopic sobre el excorredor y empresario Enzo Ferrari ambientada en 1957.

Cruz, ganadora de un Oscar por "Vicky Cristina Barcelona" (2008) interpretará a la esposa de Ferrari, Laura, mientras que Driver ("Historia de un matrimonio") encarnará el rol protagónico del corredor y relevará a Hugh Jackman, que inicialmente había firmado para ese papel, informó hoy el sitio especializado Variety.

También se sumará la actriz Shailene Woodley ("Los descendientes"), que representará a la amante de Enzo Ferrari.

El proyecto, de amplio presupuesto, tendrá en la realización a Michael Mann, nominado por la Academia de Hollywood por "El dilema" (1999) y "El Aviador" (2004).

La acción transcurrirá en el verano de 1957 cuando Ferrari tiene a su matrimonio en crisis a partir del duelo por la muerte de un hijo y la amenaza de bancarrota que sufría su empresa, contexto en el que el corredor decide iniciar una valiente carrera de mil millas a lo largo de Italia.

Mann, además, es productor del filme y escribió el guion junto a Troy Kennedy Martin, basado en un llibro de Brock Yates, "Enzo Ferrari: The Man and the Machine".

El rodaje comenzará en Italia durante este otoño europeo.

"Es una visión cumplida ser capaz de tener estos maravillosamente talentosos artistas y traer a la vida aquellos personajes únicos filmando en locaciones en Moderna y Emilia-Romaña", dijo Mann. (Télam)