Pedro Aznar actuará el sábado en el porteño Teatro Ópera para presentar su álbum doble "El mundo no se hizo en dos días", como paso previo a próximas presentaciones a realizarse en Rosario y Mar del Plata, el 10 y 18 de junio, respectivamente.

Al frente de su banda, quien fuera integrante de Serú Girán y el Pat Metheny Group, entre otros conjuntos, el artista recurre a un abanico de géneros que incluye neobarroco, rap, rock, jazz, balada y reggaetón desde donde aborda temas del mundo espiritual, mitológico y arquetípico.

"Creo que pretender gustarle a todo el mundo es una trampa, y yo decidí poner toda la carne al asador y hablar sobre todo lo que me ocupa y me preocupa y le digo a la gente que me escucha 'yo pienso esto y creo que puedo aportar algo'", dijo Aznar a Télam en diciembre último cuando lanzó el disco..

Para el músico y compositor el empuje para plasmar la placa lo encontró en el contexto de la pandemia, cuando desplegó una intensa actividad virtual que lo puso en fecunda comunicación con personas de buena parte del mundo que, sintió, le "extendieron una carta blanca".

"Por un lado mis discos suelen ser variados, por el otro que al tener un disco doble tuve más carriles y, además, sentir que la gente con la que entablé un lazo tan fuerte durante la pandemia a partir de recitales y otros encuentros virtuales me daba ese cheque en blanco para poder hacerlo", reflexionó.

Y sobre esa complicidad, el artista decidió ir a fondo para construir al que presentó como su "disco más personal" y donde en una veintena de piezas decidió jugar fuerte y gustosamente.

"Cualquier toma de posición política o de opinión implica que haya gente a la que no le va a gustar. Pero la única manera de gustarle a todo el mundo es estar muerto", sostuvo entonces.

Después del Ópera, Aznar viajará a Rosario para tocar en el Teatro El Círculo y en Mar del Plata se alojará en el Centro de Artes Radio City.

(Télam)