El músico y compositor Paz Martínez, un prolífico hacedor de hits entre sus 700 canciones escritas y cerca de la mitad registradas, celebrará medio siglo en la música el sábado con un recital por streaming con el que, además, presentará nuevos temas reunidos en el reciente álbum “Ciclos”.

“Estoy formateado para escribir canciones y nunca tuve temor a la página en blanco”, asegura Paz Martínez durante una entrevista telefónica con Télam.

El artista nacido hace 73 años en San Miguel de Tucumán, es hacedor de un repertorio donde se cuentan sucesos románticos como “Que par de pájaros”, “Amor pirata”, “Te propongo algo”, “Una lágrima sobre el teléfono”, “Preso de tu piel”, “Me das cada día más”, “Agua, fuego, tierra y viento” y “Roja boca”, por citar solamente algunos.

Sin embargo, este festejo por 50 años en el ruedo estará centrado en “Ciclos”, un disco lanzado el mes pasado y donde exhibe un material inédito que aborda desde una estética alejada de las grandes orquestaciones.

“Elegí un sonido más minimalista, distinto, más íntimo, con arreglos del venezolano Henry Villalobos quien salió por ese lado y me gustó. Además está mezclado y materializado en Estados Unidos y suena fantástico”, destaca Martínez.

De entre esa nueva obra, el músico que integró Cantores del Rosario y Trío San Javier escogió “Que sea de amor”, escrita antes del nacimiento de su primer nieto Tomás.

“Escribí esa canción –evoca- y mi mujer (Marta Do Campo) me dice ‘no te diste cuenta que le escribiste una canción a Tomás antes de que naciera” y es verdad. Es un nuevo amor”.

El artista y también abuelo de Ryan y Nicolás, advierte al respecto que “los abuelos de hoy en día no son los de antes. Tenemos mucho tiempo para nosotros y no somos sedentarios”.

Los temas de Paz Martínez llegarán por primera vez por medio de una transmisión de streaming desde El Templo, Espacio Cultural, un espectáculo previsto para las 21 del sábado venidero, al que se accede por www.tickethoy.com y para el que promete abordar temas a la carta a pedido de la audiencia.

Télam: ¿Qué cosas te motivan a componer?

Paz Martínez: El proceso de escribir un tema te lo puede disparar cualquier cosa, una frase, un olor. Yo para escribir necesito hacerme una foto de alguien, pero no me gusta escribir lo obvio. Por ejemplo la pandemia y la cuarentena que fueron muy duras, a mí no me disparó para hacer canciones.

T: ¿Qué reconocés en vos para abrazar este oficio?

PM: Que estoy formado de una manera muy de interior, muy de adentro. Cuando era más joven me costaba un horror componer, pero la experiencia es formidable y ahora ya sé cómo debo rematar cada canción.

T: ¿Qué compositores actuales te parecen más interesantes?

PM: Para mí el mejor compositor de habla hispana es Juan Luis Guerra y lo escucho mucho. De los nuestros Jorge Fandermole me parece un animal pero es alguien que tiene más relación con el folclore.

T: ¿Y cuál es la mejor canción que creaste?

PM: No puedo elegir una. Pero “Cuando lo único que teníamos era amor” no la puedo grabar porque Me meto adentro de un mensaje de amor muy profundo y cuando la canción te supera y te domina no podés cantarla.

T: ¿Qué te motiva a seguir componiendo?

PM: La vida y no hay manera de sacarme de acá porque me entusiasmo. De hecho ahora tengo un aire de tango, una especie de “Cambalache” para el que convoqué a uno de nuestros más grandes cantantes, Raúl Lavié.

