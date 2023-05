La cantante y compositora cordobesa Paz Carrara, nominada a los Premios Gardel por su álbum "Me cansé de hacer canciones (que no salgan si no estoy llorando)", anunció hoy una segunda gira por Argentina, Uruguay y España.

Después de un comienzo de año con shows en el Lollapalooza y Cosquín Rock, la artista reafirma su rápido crecimiento en la escena nacional con un tour que la llevará a ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, La Plata y Rosario.

“Me siento muy afortunada, privilegiada y con mucha alegría de que haya gente con ganas de escucharme, porque lleva un esfuerzo muy grande tener un proyecto musical y salir de gira”, señaló Carrara, en diálogo con Télam.

La artista folk, que también tendrá escalas por Montevideo (Uruguay) y una segunda vuelta por España, con presentaciones en Madrid y Barcelona, sostuvo sobre su nominación que fue algo que llegó sin esperarlo.

"Fue una sorpresa; me encuentro cumpliendo sueños que nunca me animé a soñar y encima compartiendo la terna con cuatro otras artistas femeninas, algo que me encanta y me parece muy lindo de este momento. El proyecto creció muchísimo en el último año y eso también me entusiasma mucho”, añadió.

Carrara forma parte de la terna “Mejor Nuevo Artista” donde también están Noelia Recalde con “Mi propia casa”, Taichu por su disco homónimo, Maggie Cullén con “Yo canto versos” y Yami Safdie con “Dije que no me iba a enamorar”.

Su más reciente lanzamiento, “Aunque nunca te lo diga”, es una colaboración con Santi Celli, producida por Bambi (Tan Biónica) que Carrara define “una canción para disfrutarla caminando al sol y ser un poco más feliz".

El tour, que arrancará el 20 de mayo en Madrid, tendrá el 19 de agosto una parada porteña por Niceto Club de Palermo y el 14 de octubre en el C.C. San Isidro en el territorio bonarense.

(Télam)