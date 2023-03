La tercera temporada de “Seres libres” que hoy a las 22 podrá verse por Crónica TV, reunirá a su hacedor, Gastón Pauls, con Dalma Maradona en la que define como “la nota más conmovedora que realicé”.

La charla, de alguna manera continúa un diálogo que el actor y productor había tenido con Diego Maradona para otro ciclo con su sello: “Dos solos” donde el astro futbolístico, recordó Pauls, dijo sobre la cocaína "si no la probaste, no la pruebes"

Télam: ¿De qué manera te marcó aquella entrevista, mano a mano, que le hiciste a Maradona para tu ciclo "Dos Solos"? ¿Y qué podés contar de la charla con su hija Dalma que abre esta nueva temporada?

Gastón Pauls: No es por una cuestión de nivel o de resultado final, pero la nota con Dalma es la más conmovedora que hice. La conozco hace años y es una persona inmensa, muy profunda, muy sensible y muy clara al hablar. Fue una charla conmovedora porque hablamos de alguien que no está y que, además, era mi amigo. Diego había dicho que sí para ser el primer invitado de "Seres Libres". Todo eso hace que sea para mí muy conmovedora la charla. Además, estamos hablando de cómo una hija ve la adicción de su padre y de cómo se transita a veces con mucho dolor pero también con esperanza. Diego, por quien fue y es en este país y en el mundo, es una persona que habiendo transitado esos infiernos siempre fue muy claro sobre el consumo. En aquella entrevista de dos horas, él lo dice: "Si no la probaste, no la pruebes". Y ese es el mensaje que también queremos pasar, porque no creo que haya alguien que habiendo salido del consumo de la cocaína, la heroína, el paco, la base, el alcohol, después aconseje a un pibe a que lo haga. Si no lo hacemos los que estuvimos en ese infierno por algo es.

(Télam)