El músico y compositor brasileño Paulinho Moska, quien esta noche llegará por primera vez al Festival Internacional de Música de Bariloche (Fimba) y mañana tocará en el porteño Auditorio de Belgrano el repertorio de su más reciente y decisivo disco “Las Guitarras Fénix del Museo Nacional”, sostuvo la certeza de que “todo es política”.

“Creo que es un deber de todo ciudadano expresarse políticamente. Todo es política, incluso el arte”, asevera Moska durante una entrevista con Télam.

Desde esa cuerda, el actor y músico añade: “Todo que hacemos cambia un poco el mundo y la canción tiene ese poder de llevar un mensaje metafórico para inspirar a la gente a cambiar su propia vida y así cambiar el mundo”.

Y esa posición no casualmente se alinea con su canción “Todo nuevo de nuevo”, elegido como tema central de un documental que aborda el dramático incendio que el 2 de septiembre de 2018 arrasó con casi la totalidad del Museo Nacional de Rio de Janeiro y que llevó a la pérdida de una colección histórica y científica construida a lo largo de 200 años, más de 10.000 artículos destruidos por el fuego y unos 20 millones de artículos catalogados.

MIRÁ TAMBIÉN El programa Las escuelas van al cine alcanzó los 112 estudiantes de todo el país

Esa pieza, fragmentos del filme que documenta la tragedia y guitarras construidas con las maderas rescatadas y resignificadas por un bombero lutier, son parte del poderoso arsenal artístico y simbólico con el que este creador carioca, de 55 años, regresa a la Argentina.

Moska actuará esta noche por partida doble (a las 19 y a las 22) en el Teatro La Baita como una de las atracciones de la cuarta edición del Fimba y el viernes desde las 21 traerá esa experiencia sonora, artesanal, multidisciplinaria y política al porteño Auditorio de Belgrano (sito en la intersección de Virrey Loreto y Avenida Cabildo).

Pero además de esa increíble historia en torno al siniestro, sus pérdidas y sus reparaciones, el músico que integró el grupo Inimigos Do Rei y lleva más de tres décadas como solista, promete otras gemas de su delicado cancionero, entre ellas, “Pensando en ti”, “La flecha y el objetivo”, “La edad del cielo” y “Lágrimas de diamantes”.

Télam: ¿Qué significa “Las Guitarras Fénix del Museo Nacional” en tu obra discográfica?

MIRÁ TAMBIÉN Barenboim canceló un concierto con Argerich en Salzburgo por razones de salud

Paulinho Moska: La música para mí es un instrumento que me lleva a proyectos mayores que yo. No me esfuerzo para ser el mejor músico del mundo, pero sí para conocer el mundo y la gente. Ese proyecto es una manera de mejorarme a mí mismo.

T: ¿Es la primera vez que un hecho público y puntual como el incendio del Museo Nacional te genera canciones?

PM: Si, antes ya había hecho una serie televisiva que trataba sobre música y ciencia, pero esta situación del museo fue muy inédita. Una tragedia que se convirtió en arte y que constituye una muy singular historia detrás de este proyecto.

T: ¿Cómo te impactó la repercusión de “Todo nuevo de nuevo”?

PM: Cambió totalmente mi vida, porque antes yo vivía concentrado en Brasil y después eso me descubrí latino y casi todos los proyectos que hago hoy tiene lazos de latinidad.

T: ¿Qué lugar creés que tiene hoy en día la canción de autor en una industria musical que apuesta por otros ritmos y propuestas más fugaces?

PM: Yo creo en la presencialidad del autor… cada mirada del mundo es inédita y el fenómeno artístico es más profundo cuando nos pasa la sensación de una vida. Algo que viene de una subjetividad pero alcanza a nuestra existencia común.

T: En Bariloche, en el marco del Fimba, compartirás con colegas como Fernando Cabrera y Nano Stern ¿tocaste alguna vez en esa ciudad de la Patagonia?

PM: Es mi primera vez en Bariloche. Ya canté en Jujuy y en Ushuaia, pero nunca allá. Estoy con ganas de conocer, todos hablan muy bien de la ciudad. Y amo a Nano y Cabrera, son dos artistas maestros.

T: ¿Con qué expectativas harás estos conciertos en la Argentina?

PM: Me encanta tocar y cantar en la Argentina, un país que me aceptó como artista, con muchas notas profundas y poéticas. En Brasil hay siempre un aspecto de alegría y humor, pero acá siento que la poesía tiene más receptividad. Yo siento eso en las charlas con la gente. Entonces los conciertos me parecen más abstractos, más adentro de lo que propongo con mis canciones.

T: ¿Además de tocar tenés idea de grabar o componer con artistas de aquí?

PM: Yo siempre estoy conociendo gente nueva. Ayer grabé una canción con Zoe Gotusso, una artista cantante de la nueva generación argentina que me encantó. Y conocí al gran productor Cachorro López, lo que fue un honor y una alegría.

T: ¿Qué otros planes hay para este año?

PM: Estoy en gira en dúo con la cantante Zelia Duncan y en agosto filmaré el concierto que hago solo con mi banda. Además estoy escribiendo un libro también. Hay que buscar la vida.

(Télam)