La conductora y modelo Paula Chaves, que desde el lunes a las 18.30 y durante dos semanas regresará a la pantalla de eltrece para conducir "Pasaplatos especial famosos", celebró volver a la televisión con un programa exprés "para toda la familia".

"La gente quiere entretenerse en familia: es lo que pasó con `Bake off´ (Telefe) durante la pandemia, que nos reunió a todos frente a la pantalla con un programa lindo, puro, y lo mismo pasa con `Pasaplatos´", destacó Chaves en diálogo con Télam.

Esta competencia, que tiene su versión original -sin famosos- de lunes a viernes a las 14.30 con conducción de Carina Zampini, en su edición vespertina de dos semanas se propondrá encontrar a "la estrella de la televisión argentina que mejor cocina".

La extensión efímera del proyecto tiene un porqué vinculado a las dinámicas de la programación de la señal: este viernes termina "Canta conmigo ahora" y el nuevo programa de Darío Barassi que lo reemplazará en la grilla todavía no está listo.

MIRÁ TAMBIÉN Micaela Riera reemplazará a Flor Vigna en la comedia El divorcio

De hecho, fue la versión exprés del proyecto, que se ajustaba a la ajetreada rutina familiar de sus tres hijos y a las giras de "Un plan perfecto" (escrita por su marido Pedro Alfonso) durante los fines de semana, lo que hizo que Chaves diera el sí.

Los famosos que participarán de la competencia y serán evaluados por los reconocidos chefs Pablo Massey y Juan Gaffuri son Aníbal Pachano, Geraldine Neumann, Silvina Escudero, Sebastián Cobelli, Fernanda Vives, Ximena Capristo, Gabriel Oliveri, Gladys "La Bomba" Tucumana, Jorge "Carna" Crivelli, Evelyn Von Brocke, Sofía Macaggi, Maximiliano "Chanchi" Estévez, Yanina Screpante, Teresa Calandra, Evelyn Scheidl y César Juricich.

Según explicaron los organizadores a través de un comunicado de prensa, la mecánica del programa se dividirá en dos etapas. En la primera semana Chaves anunciará la receta que deberán preparar los famosos y los que se sientan cómodos para realizarla se postularán para cocinar. La conductora tendrá la última palabra para seleccionar a cuatro para la primera ronda de cocina.

Durante cada día de la semana, cocinarán ocho famosos en dos rondas de cuatro. Sus únicas referencias serán las preparaciones y el chef Roberto Ottini, que cumple el rol de jefe de cocina y estará en contacto directo con los aspirantes.

MIRÁ TAMBIÉN Falleció a los 59 años el músico Andy Rourke, ex bajista de The Smiths

Los chefs Massey y Gaffuri degustarán los platos de los participantes desde "el otro lado" del pasaplatos, sin poder verlos, y podrán tomar tres decisiones:

- Si al menos a uno de ellos le gusta el plato, levanta la palanca de aceptación, el pasaplatos se abre y ve, por primera vez, cara a cara al aspirante responsable de la preparación. En caso de que ambos aprueben, es decir que ambos quieran al participante en su equipo, será el participante quien elija al equipo de qué chef quiere ir.

- Si a ninguno de los chefs le gusta la preparación, devuelven el plato y él o la famosa queda fuera de juego.

- La tercera opción es que el plato sea devuelto pero se abra el pasaplatos. Esto quiere decir que alguno de los chefs le dio otra oportunidad y podrá volver a cocinar otro día, para intentar quedar en alguno de los equipos.

Al final de la semana Pablo Massey y Juan Gaffuri deberán contar con seis participantes en sus equipos, y cuatro famosos habrán sido eliminados.

En la segunda etapa de la competencia, ambos equipos se enfrentarán mientras Massey y Gaffuri los dirigen en la cocina. Un chef invitado evaluará quién lo hizo mejor y al final de cada día, un participante será eliminado.

"Me gusta el reality donde los protagonistas somos todos -señaló Chaves-, porque no es que como conductora tengo que destacar sobre el jurado o los participantes, estamos todos haciendo un programa de enfrentamientos, la pasamos bien, y los famosos están haciendo algo totalmente desconocido para ellos donde su fama no cuenta".

La conductora, que comenzó su carrera de modelo con "Super M", se popularizó con "Bailando por un sueño" y se consolidó como conductora con "Bake Off Argentina", agregó: "Me gusta eso, conocerlos desde otra faceta, nerviosos, verlos competir desde otro lado, no haciendo lo que saben hacer siempre sino equiparados por la cocina". (Télam)