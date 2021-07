El director holandés Paul Verhoeven salió al cruce de una declaración de la actriz Sharon Stone, quien en su autobiografía había afirmado que el cineasta la engañó en la famosa escena en la que su personaje en "Bajos instintos" se cruzaba de piernas durante un interrogatorio policial y dejaba al descubierto partes íntimas de su cuerpo.

"Ella sabía perfectamente lo que hacía. ¿Cómo iba a rodar esa escena sin saberlo? Es imposible. Es cierto que se quitó la ropa interior y un detalle interesante que ella omite es que me las dio como regalo. Y mi mujer las lavó. No me estoy inventando esto. Es cierto", contó el director en Cannes al diario español ABC, al ser consultado al respecto.

El realizador negó además que ella lo haya "abofeteado" por ese motivo, tal como remarca en su autobiografía, e insistió en la que actriz "lleva 30 años mintiendo" y diciendo que "se sintió traicionada" cuando en realidad sabía el destino de esa escena.

MIRÁ TAMBIÉN Massenzio lanza sexto disco donde condensa su pasado y tiene un pie en lo que vendrá

Bajos instintos

En su versión de los hechos, Stone había denunciado que el director le había pedido que se quitara la ropa interior porque reflejaba mal la luz, bajo la garantía de que nada de lo que se viera sería parte del filme.

"Mi memoria es radicalmente diferente de la de Sharon. Su ropa no se interpuso en el camino. Ella está sensacional en la película y nuestra relación es excelente; de hecho, seguimos intercambiando mensajes de texto. Ella sabía exactamente lo que estábamos haciendo", insistió Verhoeven, durante su participación en el Festival de Cannes, donde está presentando su nuevo filme, "Benedetta". (Télam)