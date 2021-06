Pato Lange, quien en la última década recorrió el rock argentino grabando discos como guitarrista, tocando en numerosos proyectos, haciendo periodismo y siendo un activo agitador cultural como director y fundador de La Confitería, acaba de publicar su segundo disco solista, "Tango en NYC".

Con "Tango en NYC" vuelve a retomar el impulso para aportar su perspectiva sobre las entrañas de la canción popular, esa que toca la fibra sensible de la emoción con estribillos y melodías como las que habitan en su nuevo repertorio, y con el que dejó de "esconder las influencias, buscando ser original" para darle creación a su propia "síntesis" de la música que escucha y las canciones que lo conmueven.

La placa tuvo inicialmente la producción de Fernando Caloia y Nicolás Ottavianelli -integrantes del grupo Turf y exproductores de Charly García en "Random"- y se extendió durante dos años y medio, lo que llevó a Lange a hacer y deshacer más de una vez sus propias composiciones hasta que finalmente encontró las mejores versiones.

Se trata de un material que transita la new wave, el pop y el rock de guitarras y le guiña el ojo al rock argentino de los años 80 y, en especial, a sus grandes cantautores.

"En dos años y medio la cabeza me fue cambiando mucho y fui aprendiendo un montón de cosas. Cuando llegó la pandemia, el disco estaba casi listo y ya habían salido algunos adelantos y videos, pero al tener menos ocupaciones y menos tiempo de vida social, me concentré en terminarlo: cambié melodías y letras, invité a otros músicos y recién ahí terminé de darle forma y atar un concepto. Este tiempo en pandemia, finalmente, me sirvió para pensar cómo hacer encajar todas las piezas", explicó Lange a Télam.

Télam: ¿Por qué fue tan importante para vos trabajar en un principio con productores?

Pato Lange: Porque no terminaba de ganar cierta confianza y ellos me la dieron. Fijate qué importante es tirarle una onda a alguien y que el otro te la devuelva. Ellos me convencieron de que mis canciones eran unos temazos y que también tenía que meter más solos de guitarra eléctrica porque en mi disco anterior no me había mostrado así como el guitarrista que soy. Fueron todas cosas que ellos iban observando y que fui tomando para interpretarlas a mi modo. Aprendí un montón sobre las estructuras. Los Turf tienen años, una carrera entera, haciendo rock y canciones populares como las que a mí me gusta hacer. Verlos trabajar como en el esqueleto de los temas, ver dónde me sugerían cortar o dónde repetir, fue contar con una dinámica de trabajo que me quedó muy impregnada. Ahora me hice un nuevo disco en una semana -que estrenará en los próximos meses- siento que con ellos aprendí a ganar esa confianza y se nota en los resultados.

Télam: En este disco las influencias son más claras que en tu primer álbum…

PL: Amo el rock argentino desde muy niño; escuché discos y discos de eso durante toda mi vida y tanto Charly como Fito son dos de los artistas del rock nacional que más conozco y que más me gustan. En este disco dejé deliberadamente que eso se colara. En mi disco anterior y en una etapa intermedia, estuve como un poco confundido y renegando de mis influencias, tratando de ser original. Si algo sonaba a Prince, lo tiraba. Si sonaba a Charly, lo escondía. Quería ser original y me estaba olvidando de la música que amo desde siempre y así fue como de algún modo me terminé de reencontrar conmigo mismo como compositor. A los 18 años formé Set Nova, que terminó siendo un grupo muy convocante del oeste bonaerense y con temas rotando en MTV. Uno como artista siempre es una síntesis de la música que escucha y de las canciones que lo conmueven. Entonces dejé de tenerle miedo a parecerme a alguien y ahora me gustan mucho más que antes cómo estoy haciendo mis canciones. La música es siempre una reinterpretación de las músicas de décadas pasadas. Nadie compone aisladamente. Lo que a mí me emociona es música que ya existe. Yo trato de hacer con eso música nueva, que va a ser indefectiblemente nueva porque la estoy haciendo ahora.

