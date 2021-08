Pato Lange lanzó "Misión", un nuevo single con Ale Álvarez de invitado

El cantautor Pato Lange estrenó en sus plataformas digitales una nueva canción cantada a dúo con Alejandro Álvarez, el cantante y guitarrista del grupo Barco.

"Misión", escrita y grabada en un cuarto de hotel frente al mar en Chapadmalal, durante mayo de este año, cruza el ADN del pop argentino con un halo de soul de los años setenta.

Participaron también otros reconocidos músicos de la escena nacional como Guillermo Salort (percusión), Fran Azorai (sintetizadores), Martín Nastri (bajo) y Gustavo Buchiniz (saxo).

"Este invierno viajé un mes a Chapadmalal a hacer música, visitar un par de amigos, y huir de la furia de la Covid. Frente al mar, grababa y cantaba sobre las cosas que me pasaban en el día, y así traje un puñado de grabaciones nuevas un poquito más soul, más románticas y espirituales", sostuvo el músico oriundo del oeste bonaerense.

Los Peñaloza estrenan "Recuerdos" junto a Sol Pereyra

El grupo Los Peñaloza y la cantante Sol Pereyra se unieron para interpretar "Recuerdos", el tercero de una serie de singles que la agrupación rosarina se encuentra lanzando desde comienzos de año, entre las que se destacan otras colaboraciones con Los Palmeras y Mamita Peyote, además de una versión de "Amárrame" de Mon Laferte y el clásico "Y qué de mí" de Dalila.

La canción, compuesta por Los Peñaloza, muestra la versatilidad de una orquesta que puede hacer convivir, en este caso, la cumbia romántica, con ritmos latinos y pegadizos arreglos de vientos, a los que se le suma la calidez de la invitada.

Fruto de esta relación entre Los Peñaloza y Sol Pereyra, que nace de escenarios y experiencias compartidas, se estrenó también el videoclip oficial rodado en el Circo Rodas.

Puebla estrena "AM", el segundo corte de su próximo disco

Después del estreno de "Chica", Puebla lanza “AM”, el segundo corte de un disco futuro con el que la banda busca ensanchar su universo sonoro y visual.

La canción, estrenada en plataformas digitales, se ofrece como una reflexión sobre la vida cotidiana en tiempos de hiperconectividad y nuevas normalidades, a partir de una base de indie rock que se construye como oscuro y melancólico folk.

Dentro de su propuesta, el grupo que cuenta con cuatro discos y uno por estrenarse durante el año, sintetiza influencias del indie pop, del folk, del rock y de la poesía de América del Sur.

Ricci Nostra comparte un nuevo adelanto de "La maldición del amarre"

Como un nuevo adelanto de su próximo disco, Ricci Nostra lanzó por estos días el sencillo "Todo Bien", un pop romántico y optimista, con un dejo de grunge y punk y a la vez con guiños a la música urbana.

Fue producido por Josep Vilagut (The Lucies) y Scarlett (Side Chick) en estudio La Masía Music Lab, masterizado por Yves Rouss, según se informó en un comunicado.

El nuevo estreno formará formará parte del segundo álbum del marplatense radicado en Barcelona que será publicado el 17 de septiembre a través del sello discográfico Party Town Records / Hidden Track Records.

Amanda Pujó se estrena como solista con "Nuevos Silencios"

La cantautora porteña Amanda Pujó hizo su debut como artista solista con la salida de su primer álbum "Nuevos silencios", una obra sensible pero cruda y directa a la vez.

A través de siete canciones, ya disponibles en sus plataformas musicales, Pujó lidera un viaje sonoro donde se mezclan armonías "lo-fi" con guitarras acústicas y rítmicas versátiles, bajo la producción de Luciano Farelli (Arde La Sangre y Parteplaneta).

"Busqué palabras que nombraran lo indecible. Siluetas que me dibujaran un camino. Y en este viaje entre la nostalgia y el porvenir, desde las entrañas y la tristeza sin nombre, me di cuenta que no eran palabras. Eran vacíos. Eran silencios. Nuevos silencios por conquistar, nuevas maneras de estar en el presente, aquí y en tantas partes. Este es un disco que habla por mi", sostuvo.

El lanzamiento está acompañado con el estreno del video de "No hay santos", que tuvo en la dirección a la realizadora Abril Cicala, que recreó con imágenes el momento "más anarco y grunge" de todo el álbum. (Télam)