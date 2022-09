El músico Pat Metheny, referencia de la guitarra y el jazz de las últimas décadas, vuelve a la Argentina con su cuarteto para dos shows que se desarrollarán el sábado 8 y el domingo 9 de octubre en el Teatro Gran Rex.

La visita de este inestimable compositor e intérprete del jazz actual se produce a más de 20 años de su último arribo al país y es la materialización de shows cancelados por la pandemia de coronavirus que originalmente estuvieron previstos para el 13 y 14 de marzo de 2020 y que luego tuvieron reprogramaciones y nuevas suspensiones.

La llegada de Metheny, nacido hace 68 años en Missouri y que tuvo particular brillo en la década del 80 con materiales como "Travels" (1983), "First Circle" (1984) y "Letter from Home" (1989) y donde se consolidó como un nuevo sonido del jazz actual, se realiza en el marco de una gira latinoamericana por Brasil, Chile, Perú y México.

En esta gira, en la que el guitarrista estará presentando su espectáculo "An Evening with Pat Metheny", que recorre un amplio abanico de su trayectoria, el músico .llegará al país junto al baterista Antonio Sánchez, la bajista Linda May Han Oh y el pianista Gwilym Sincock.

Su último registro es "Side Eye -NYC", salido en 2021 y registrado en vivo el 11 y 12 de septiembre de 2019 en el Sony Music Hall de Nueva York, donde se presentó junto a james Francies en piano y Marcus Gilmore en batería.

Antes había grabado en estudio "From this Place" en 2020 con el cuarteto con el que llega al país.

El violinista y multiinstrumentista tucumano Manu Sija, al que Metheny conoció en Nueva York, será el encargado de abrir los shows.

(Télam)