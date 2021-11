Al Jean, guionista y productor televisivo desde la primera temporada de "Los Simpson" en 1989, aseguró en ocasión del estreno de un nuevo corto en las plataformas Disney+ y Star+ que "nadie pudo imaginar" que Homero y su familia "serían un éxito tan grande y tan duradero".

El cortometraje, titulado "Los Simpson en Plusniversario", se sumó hoy a las novedades en el marco del "Disney+ Day", por los dos años desde el lanzamiento de la plataforma y propone en poco menos de cuatro minutos un ácido homenaje al estilo de la serie en el que los diferentes personajes de Disney, Marvel, Star Wars y Pixar se reúnen para beber en el antro de Moe en Springfield.

Solo Homero está fuera de la lista de invitados, entre los que se encuentran Darth Vader, Maléfica, los enanitos de Blancanieves o Thor, entre muchos otros. Sin embargo, Goofy llega al rescate, y consigue hacer entrar a Homero como su invitado.

Con la clásica cerveza Duff en sus manos, la hasta ahora inédita dupla ahoga penas hasta que llega Lisa y se desata una típica canción de princesa de Disney que involucra a todos los presentes.

Entre irónicas referencias al precio de la plataforma, las ambiciones comerciales de The Walt Disney Company y hasta a la mano de hierro con la que Mickey dirige a sus compañeros, "Los Simpson" demuestran, como desde hace más de tres décadas lo hacían con la cadena Fox, que no temen burlarse de sus propios empleadores.

"Al contrario, ellos han sido extremadamente receptivos, nos dijeron siempre que hiciéramos lo que sabemos hacer. Gente como (el presidente de Marvel Studios) Kevin Feige han sido muy generosos permitiéndonos usar a sus personajes o convocar a los actores para que presten sus voces. Y como se puede apreciar en este corto, no es que hagamos una mirada reverencial a estos personajes (risas)", relató Al Jean en una charla con Télam y otros medios internacionales.

La excusa era el tercer cortometraje de "Los Simpson" para Disney+; antes este mismo año llegaron "Maggie Simpson en Star Wars: El despertar de la siesta", en homenaje a la saga espacial creada por George Lucas, y "El bueno, el Bart y el Loki", sobre el simpático villano de Marvel.

Jean llegó en 1989 a "Los Simpson", justo cuando la creación original de Matt Groening estaba en transformación: tras un exitoso comienzo como unos cortos para las tandas del talk show de Tracey Ullman, se estaba adaptando como una sitcom animada de media hora para el canal Fox.

Jean integró la primera mesa de guionistas de la serie, y durante sus primeras 33 temporadas -una 34ta. ya fue confirmada- se volvió rápidamente una de las mentes creativas más relevantes del equipo, a la par del mismísimo Groening, Sam Simon y James L. Brooks. Además ocupó el puesto de "showrunner", el de máxima responsabilidad en una serie de TV en las temporadas 3 y 4, y luego nuevamente desde la 13ra. hasta la actualidad.

"Recuerdo que pensaba que la animación iba a estar presente durante un buen tiempo, y que el programa podría durar unos 20 años, ese era mi máximo en ese entonces", confesó Jean sobre sus expectativas en aquellos primeros días.

"Nadie pudo imaginar que 'Los Simpson' serían un éxito tan grande y tan duradero, pero sí pensé cuando empezamos, por Matt Groening, Jim Brooks y Sam Simon, que iba a ser un programa genial y que íbamos a llamar mucho la atención", aseveró, y añadió: "Siempre pensé que teníamos algo bueno, y cuando hacés eso el público suele acompañarte por un largo tiempo".

Para Jean la esencia de su trabajo en más de 30 años con la familia disfuncional más famosa del planeta cambió menos de lo que se creería: "En términos conceptuales y de objetivos, no ha cambiado nada. Hay más guionistas, y por supuesto con mucha mayor diversidad. Al final, siempre se trata de gente que intenta sugerir una historia que represente las luchas de una familia en este mundo. Desafortunadamente las problemáticas de la familia en el mundo continúan, así que siempre tenemos material".

"Tecnológicamente, puedo decir que precedimos a Microsoft Word o Google, o incluso a la Internet. Ha pasado mucho tiempo pero el corazón del proceso no ha cambiado", subrayó.

Para Jean, el secreto, si es que puede decirse que una serie tan trascendental en la cultura popular occidental tiene uno solo, es no haber permitido nunca que sus tramas siguieran otros designios que el de hacer reír, sin condicionantes externos: "Nunca pensamos en los accionistas ni nada de eso antes de lo que hacemos. Desde el principio de la historia de 'Los Simpson', tratamos de hacer lo que nos hace reír a nosotros, lo que pensamos que está bueno".

Sobre lo que le aguarda a la serie en el futuro, el creativo anticipó que ya está en producción un nuevo corto para la plataforma, al que calificó como "muy emocionante, porque no es en inglés", y dejó entrever que un largometraje que suceda a "Los Simpson: La película" (2007) es muy factible: "No me sorprendería que tengamos más adelante alguna clase de película, que como es el negocio ahora no sé si se vería primero por Disney+ o en el cine".

Otros contenidos que debutan hoy en el marco de "Disney+ Day" son la temporada completa de "Entrelazados", la primera serie de la plataforma rodada en Latinoamérica; la películas "Shang-chi y la leyenda de los diez anillos", "Jungle Cruise", "Mi pobre y dulce angelito". También la serie "Olaf presenta" con el personaje de "Frozen" y el corto "Hola Alberto", spin-off de la cinta de Pixar "Luca", entre más novedades, noticias y especiales. (Télam)