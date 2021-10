El cantante y productor de música urbana Sael consideró que en la última década el género del reggaetón tuvo un "boom" porque "empezó a evolucionar y de manera positiva", al alejarse de las letras que "denigraban a la mujer".

"El reggaetón en una época fue un género que se miraba mal, porque se hacían canciones denigrando a la mujer o hablando sobre muchos lujos y cosas que en la vida cotidiana uno no las tiene", evaluó Sael, de 23 años recién cumplidos y oriundo de Villa Mercedes (San Luis).

En una entrevista con Télam con motivo del estreno de su videoclip "Ajá" -dirigido por Lucas Emiliani- el joven puntano contó que acaba de mudarse a Buenos Aires con su novia e hija de tres años para desarrollar su carrera y destacó que en esta ciudad "hay cosas para hacer todos los días que lo sacan del relajo que tiene San Luis".

Apadrinado por el exitoso intérprete de trap Duki, con quien colaboró en "Me Enseñaste Remix", Sael acumula 15 millones de vistas en YouTube con sus videoclips y colaboraciones con los colombianos Manuel Turizo, Feid y Andy Rivera.

Télam: ¿Cómo empezaste en esto? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos?

Sael: Empecé a los 13 viendo tutoriales de cómo hacer beats de reggaetón. Llegó un momento en que había empezado a componer y ya tenía canciones semi listas pero nadie las quería cantar. Entonces pensé que si podía componer y producir, tenía que intentar cantar y me empecé a grabar. Y me di cuenta de que eso era lo que me levantaba de la cama y me ponía a soñar, así que le empecé a meter más amor, disciplina, entusiasmo y pasión.

T: ¿De qué hablan tus letras en general, qué buscás comunicar?

S: Trato de hablar de lo cotidiano. El reggaetón en una época se miraba mal porque tenía canciones denigrando a la mujer o hablando sobre muchos lujos y cosas que en la vida cotidiana uno no las tiene. Entonces, estoy tratando de hacer canciones con las que la gente se pueda identificar más fácilmente y que sean de libre interpretación; que no sea sí o sí una canción de un hombre hacia una mujer sino que sea más libre, aunque sea dentro del reggaetón.

T: ¿Cómo es tu relación con Duki? ¿Además de colaborar, son amigos?

S: Sí, nos volvimos muy amigos, hablamos reseguido. Incluso anoche fui a comer con él un asado. Y me mostró lo que va a sacar. Estoy muy contento de tener una amistad como la de él y estoy ansioso por poder sacar otro tema juntos.

T: ¿Otros géneros y bandas que te gusten?

S: Me gusta mucho AC/DC y Guns N' Roses. También bandas melancólicas como Sin Bandera, los que hacen bachata... me gusta de todo un poco, escucho mucha música y me dejo llevar por varios géneros.

T: ¿Creés que eso después termina impactando en lo que grabás?

S: Sí, totalmente. Por ejemplo, analizando las letras de Sin Bandera, después uno puede hacer un raggeatón con algo similar. Incluso en un tema metimos la frase "soy el arquitecto de tus lados incorrectos" de Andrés Calamaro. Entonces siempre me dejo llevar por otras cosas y estoy contento de poder plasmarlas en mis temas.

T: ¿Aspiraciones futuras? ¿Cuál es tu sueño como músico?

S: Mi sueño musical es hacer un Madison Square Garden o tocar en la Bombonera, soy de Boca. Voy a trabajar muy duro para que eso se logre.

T: ¿Te gustaría en algún momento indagar en otros géneros?

S: Totalmente. Si me pongo a ver el repertorio que tengo, hay electrónica, bachata, hip hop, cuarteto: siempre me gusta experimentar. Mientras haya buena música, siempre adelante, no importa el género.

T: ¿Cuál dirías que es tu estilo musical? Le dicen "música urbana" pero quizá es un término paraguas que no ayuda mucho a definir géneros. ¿Lo tuyo sería un híbrido entre trap y reaggetón?

S: Soy más del reggaetón pero combinado con otras cosas.

T: ¿Creés que inicialmente el trap se parecía más al rap y actualmente se parece más al reggaetón?

S: Sí, creo que está yendo para ese lado. Y el hecho de que actualmente la escena argentina esté haciendo reggaetón y que los artistas de la escena del trap estén haciendo reggaetón es muy bonito porque siento que a Argentina le están dando el respeto que se merece, y que eso va a seguir creciendo.

T: ¿Por qué creés que desde la década de 2010 a la gente le empezó a gustar tanto el reggaetón y ahora es lo que más se escucha?

S: De 2010 para adelante hizo el boom porque empezó a evolucionar y de manera positiva. Y eso hace que la gente que no es del palo le atraiga. (Télam)