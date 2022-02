El empresario teatral Carlos Rottemberg destacó que el primer mes de la temporada de verano en las principales plazas del país cerró con dos quincenas que demostraron "comportamientos muy distintos", pero el saldo general de la actividad está marcado "hace 23 meses por el borderó sanitario".

En comunicación con Télam, Rottemberg resaltó que luego de las suspensiones por contagios de coronavirus, "en la última semana muchas compañías volvieron a los escenarios".

"Enero, en nuestra actividad, estuvo dividido por dos quincenas con comportamientos muy distintos", advirtió el dueño de las salas marplatenses Mar del Plata, Lido, Neptuno, América, Atlas y Bristol, consultado sobre un balance de este 2022.

Sobre los primeros15 días del año, el también titular de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales contabilizó "varias suspensiones temporarias en todas las plazas por casos positivos" sumado "a la ola de calor histórica que impactó para la merma de la concurrencia, fundamentalmente en las ciudades de Buenos Aires y Mar del Plata".

MIRÁ TAMBIÉN Por un accidente doméstico de Gimena Accardi, se suspendieron las funciones de Una semana nada más

"Bien distinta fue la segunda quincena -resaltó- ya que en los últimos días del mes se fue amesetando la curva sanitaria general, de proporcional impacto también en nuestro ambiente, lo que permitió el regreso mayoritario de aquellas compañías suspendidas por una semana, ajustadas al protocolo".

De todos modos, el dueño de los Multiteatro y el Liceo explicó que "la percepción por parte de las audiencias es lo más complicado de modificar, incluso cuando sobran a la vista los resultados y la propia ciencia médica se expidió sobre cómo el teatro ha minimizado los riesgos".

Click to enlarge A fallback.

Pero en el análisis de Rottemberg no todo se trata de coronavirus. Porque a pesar del daño visible que ocasionó la pandemia en la economía general y la actividad teatral en particular, el empresario llamó a "ser muy cuidadosos para no endilgarle solo a lo sanitario el poco interés por algunos espectáculos".

"Una particularidad a observar con cierta inquietud radica en la marcada polarización a favor de los nombres propios que arroja la actual elección del público: en las tres plazas más fuertes del verano (Buenos Aires, Mar del Plata y Villa Carlos Paz) aquellos encabezan notoriamente las preferencias por sobre los espectáculos de repertorio o corales", puntualizó.

MIRÁ TAMBIÉN El documental Vida poeta: Homero Expósito repasa la vida y obra del destacado letrista de tango

Por último, consultado sobre las expectativas para el mes que comienza, indicó: "Febrero estará muy ligado al ingreso y egreso turístico en cada plaza, unido al impacto que pueda producir el inicio anticipado de clases en la Ciudad de Buenos Aires, a la vez contrapesado por un final alargado del mes por unirse en puente extra largo por los feriados de Carnaval". (Télam)