Daniel Barone, director de la serie "Planners" que se estrena este viernes por la plataforma Star+ y un nombre de peso detrás de tiras icónicas de la pantalla chica argentina como "El Tigre Verón" y "Para vestir santos", destacó que "sostener la ficción en la televisión abierta va a ser cada vez más difícil".

"Creo que lamentablemente la ficción está cumpliendo un ciclo y hoy el espectador busca otro tipo de contenidos que tienen que ver con los realities", destacó Barone a Télam respecto de las posibilidades de que las tiras vuelvan a ganar espacio en la programación.

Su respuesta se enmarca en un contexto en el que el reciente estreno de la segunda parte de "Argentina tierra de amor y venganza" en eltrece no pudo competir en rating con "MasterChef" (Telefe).

Barone, cuyo apellido está asociado a series emblemáticas de Polka como "Poliladron", "Verdad/Consecuencia", "Mujeres asesinas", "Locas de amor", "Son amores" y "Vulnerables", entre otras, así como también a la segunda temporada de "Epitafios" (HBO), se refirió a las exigencias que enfrenta la industria nacional "en un mercado muy competitivo".

MIRÁ TAMBIÉN Con más de 150 artistas, regresa el Fimba del 19 al 28 de mayo a Bariloche

"Las plataformas vinieron a decirnos que debemos cambiar el paradigma: basta de buenos y baratos", sentenció Barone que actualmente también dirige la obra "Votemos" en el porteño Teatro Metropolitan.

En ese sentido, reconoció que esas nuevas reglas comenzaron a moldear el modo en el que encara su trabajo: "Es un aprendizaje. Yo estoy aprendiendo a no resolver una escena sino a utilizar más recursos; tenemos un músculo ejercitado en velocidad y yo, que siempre me dediqué a hacer unitarios o miniseries con cajas muy chicas, tengo que empezar a cambiar la lógica y me parece que `Planners´ fue un ejemplo de eso".

Consultado sobre la serie que protagoniza Celeste Cid y que aborda el universo de la organización de eventos, celebró el reencuentro con la actriz con la que compartió numerosos proyectos pero también el universo glamoroso de los eventos: "Venía de hacer dos temporadas de `El Tigre Verón´, que me encantaron, pero estaba ambientada en el universo sindical, de los frigoríficos, y tenía ganas de volver a algo un poco más intimista".

En ese sentido, destacó que encontró un camino para "trabajar dentro de este universo que parece ostentoso la sensibilidad humana de los personajes".

MIRÁ TAMBIÉN Sin acuerdo, el Sindicato de guionistas de Hollywood realizará la primera huelga en 15 años

(Télam)