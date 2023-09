La vedette Pamela Sosa, ex pareja de Aníbal Lotocki, fue a la casa del cirujano tras la muerte de Silvina Luna y le gritó que era un "asesino" y le pidió que diera la cara

La mujer se mostró muy conmovida por el fallecimiento de la modelo a causa de una mala praxis en una operación que le realizó el hombre años atrás. Sosa, visiblemente nerviosa y conmovida, se hizo presente en el domicilio de Lotocki, en Zona Norte, y le golpeó la puerta para que saliera. "Forro, hijo de puta, da la cara. Quiero que dé la cara. Da la cara Lotocki. Vení acá forro de mierda. Vení a hablar conmigo", gritó la mediática. "¡Lotocki, asesino de mierda! ¿Cuántas más víctimas tienen que pasar? Hijo de puta, ya vas a quedar preso", siguió. Luego, Sosa habló con la prensa y rompió en llanto por la muerte de Luna, de 43 años, después de estar 79 días internada en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. "Justicia de mierda. Este tipo tiene que estar preso. Lo quiero matar, tengo mucho enojo", expresó Sosa. Y agregó: "Con Silvina (Luna) veníamos trabajando desde hace cinco años, era mi compañera de la justicia, junto con (el bogado) Fernando Burlando". Sosa estuvo en pareja con Lotocki durante ocho años, pero en 2014 se separó y un año después lo denunció, debido a que ciertas prácticas bajo la supervisión del cirujano le generaron diabetes y granulomas. "Uno obviamente tiene miedo por lo que le puede pasar a uno

Pero se murió una persona joven, una víctima del hijo de mil puta

Es un hijo de puta", aseguró. "Una mina que tenía futuro, quería tener una familia. No puedo ni imaginar el hermano cómo debe estar. Una persona querida. Una buena persona. ¿Por qué? Y la justicia que no hace nada. Ganamos un juicio y nadie hace nada. No sé quién mierda te ampara", lamentó desbordada. Por último, añadió: "Necesitamos una sentencia firme, por favor. No puede seguir un asesino suelto. Ya mató a un montón de personas. Por favor, necesitamos que alguien nos ampare. ¿La Justicia para qué está? ¿Los jueves para qué están? Para cuidarnos y acá nadie nos cuida". FGB/GAM NA