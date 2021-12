(Por Hernani Natale).- Tras haber tenido que parar por primera vez en 20 años de historia, obligado por las restricciones sanitarias, el Cosquín Rock 2022, que se realizará el 12 y 13 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, en Córdoba, prepara un regreso que busca estar a la altura de las expectativas, con una estimulante grilla integrada por unos 160 artistas y diversos ciclos y novedosos espacios temáticos.

"Creemos que va a ser un gran Cosquín. Ojalá la gente lo disfrute. Nosotros estamos todo el tiempo pensando qué más darle a la gente para que lo disfrute. Es un festival que se ha transformado en un festival familiar. Vienen padres con hijos, abuelos con nietos. Han sucedido muchas cosas a lo largo del año y es una buena recompensa para reencontrarse con amigos de todo el país", se entusiasmó su organizador, José Palazzo, en una charla con Télam.

En ese contexto, el empresario enumeró eufórico algunos de los artistas que desfilarán en esta edición, entre los que aparecen el regreso de Fito Páez al Festival, el ciclo acústico de Las Pelotas, Divididos, Skay y Los Fakires, Los Auténticos Decadentes, Wos, Ciro y Los Persas, La Vela Puerca y Babasónicos, además de la presentación estelar de La Mona Giménez.

Pero también rescató el debut en este encuentro de Juana Molina y de Memphis La Blusera, quien se repartirá con La Mississippi los dos números centrales en el tradicional escenario conocido como "La casita del blues". "Los Beatles y Los Rolling Stones del blues argentino", los definió Palazzo.

MIRÁ TAMBIÉN La delegación tucumana de Actores entregó los Premos Artea 2021

"Será una edición muy especial y heterogénea. Tendrá nueve escenarios simultáneos y cada uno se plantea como si fuera un festival en sí mismo. Agregamos ámbitos nuevos, sumamos la música indie, sumamos el pop, consolidamos un escenario muy importante para nosotros que es `La casita del blues´", anticipó el responsable del Cosquín Rock.

Tras puntualizar que "habrá una fiesta electrónica el sábado y otra fiesta que se llamará `Sabor´ e irá el domingo", Palazzo llegó a niveles de fanatismo cuando se refirió a la presencia por primera vez de La Mona Giménez.

Click to enlarge A fallback.

"Nos podemos dar el lujo de devolverle todo el amor que él le dio al rock argentino y lo vamos a subir a un escenario para que haga su show. Muchos artistas del rock argentino llegan a Córdoba y me dicen `quiero ir a ver a La Mona´ y van a verlo a Sargento Cabral. No te puedo explicar lo que va a ser ese backstage de La Mona con todos los artistas al lado", se emocionó el empresario.

En febrero de 2020, el Cosquín Rock celebró sus 20 años ininterrumpidos con una edición memorable, en donde destacaron un homenaje a Charly García, el regreso de Divididos al festival y la explosión de Wos, tanto en su set solista como invitado de Ciro y Los Persas. En estas horas, se está lanzando un segundo disco de una trilogía registrada en aquellas jornadas.

MIRÁ TAMBIÉN Con la muerte del cubano Vicente Feliú se apaga una lúcida y necesario voz de la canción de autor

Para la primavera de ese año se planeaba un desembarco porteño por única vez para celebrar este aniversario tan especial, pero la pandemia de coronavirus, como en todos los ámbitos, trastocó los planes.

Desde entonces, solo hubo en agosto de 2020, en pleno confinamiento sanitario, una extraordinaria edición virtual, por lo que el venidero encuentro concentra expectativas como en ninguna otra ocasión. Así lo tiene en claro Palazzo y trabaja en consecuencia para satisfacer estas ansias, tal como lo dio a entender en una entrevista con esta agencia.

- Télam: ¿Te sirvió este parate para hacer alguna revisión? ¿Hay algo que te pareció que había que corregir?

- José Palazzo: Incorporamos muchos estilos musicales que no teníamos previstos y nuevos espacios dentro del festival. Lo planeamos con disposiciones distintas a como lo hacíamos habitualmente. Los escenarios van a estar distintos. Va a haber lugares que van a integrar la gastronomía y la música. Vas a ir a comer o beber algo y en un mismo lugar va a estar un artista tocando.

- T: ¿Habrá algún ciclo acústico especial como hubo en la última edición con Molotov?

- JP: El ciclo de Las Pelotas. Hicieron un acústico divino durante la pandemia, me pareció alucinante y les propuse que lo repitamos en la carpa histórica que hicimos con artistas como Molotov, Los Decadentes o Catupecu Machu. Esta vez le toca a Las Pelotas y va a estar genial.

- T: ¿Qué podés contar del regreso de Fito y de la inclusión de la Kermesse Redonda?

- JP: La vuelta de Fito es una gran alegría para nosotros. Fito siempre ha tenido grandes presencias en Cosquín. La última fue en el atardecer, un show maravilloso que él estaba enojado porque lo había puesto a esa hora. Antes de subir me dijo: `¿Qué me estás haciendo, Palazus? Esto no tiene nombre´. Cuando bajó había 25.000 personas gritando y esa es una de las grandes postales del festival. Desde entonces, siempre pide tocar en los festivales al atardecer y ahora la única condición que puso fue tocar de tarde, así que estará entre las 19.30 y las 20.30.

Y la Kermesse Redonda está buenísima. Semilla vive en Córdoba, somos amigos y tenemos contacto fluido. Me pareció muy piola la experiencia y no está anunciado con bombos platillos. Estará tocando en un escenario de bandas de Córdoba porque justamente queremos que la gente la descubra cuando suban. Va a ser una cosa maravillosa.

- T: ¿Cuáles serán los cuidados sanitarios que se implementarán?

- JP: En Córdoba, a partir del 21 de diciembre es obligatorio el pase sanitario, pero la mesa de festivales, que integramos varios, nos pusimos a trabajar en esto y ya teníamos previsto desde septiembre que iba a haber control sanitario en todos los ingresos a los eventos mayores a mil personas. Así que en todos los festivales se va a requerir el carnet sanitario. Estamos esperando para ver cómo va a ser la reglamentación. Lo último que supimos, además, es que en Córdoba se van a exigir las tres dosis si pasaron más de seis meses de la segunda dosis. Ese es un mecanismo de control importante que vamos a tener en los accesos al Festival. (Télam)