Un joven que debe desmantelar el atelier de su padre se encuentra con recuerdos, conflictos y un amor filial que al comienzo lo posiciona como hijo, para luego ubicarlo como un futuro y posible padre, es la historia retratada en "El legado", filme de Rodrigo Demirjian sobre su progenitor, el pintor Jorge Demirjian.

"La idea surge por la necesidad de afrontar una situación que era un desafío para mí, desmantelar el gigante taller de mi padre con toda su obra dentro, en el cual yo había vivido durante muchos años y al que no había regresado por más de 15 años. Pero gracias a la película pude reencontrarme con la figura de mi padre y hacer este film que a pesar del drama, es un film ligero y con unos cuantos momentos humorísticos", le dijo el director a Télam.

Demirjian hijo vive en Madrid y mantenía una relación conflictiva con su padre. Como él dice en la película, había temporadas en las que no se hablaban y otras en las que la comunicación era más fluida y asidua. Sus visitas a Buenos Aires las realizaba cada cinco años y debido a la distancia no llegó para ver a su padre en su lecho de muerte. A raíz de ello, surge un documental en el que se interpela a él mismo a través de su hermana, su madre, amigos suyos y de Jorge.

"En muchos momentos tuve la intención de hacer un documental de mi padre, pero a causa de nuestra relación agridulce, eso nunca se llegó a concretar del todo. Lo que realmente fue el desencadenante de este film fue su muerte y mi deseo de hacer una obra y no un culto a él. Además sé que mi padre en mi lugar hubiera hecho algo muy similar a lo que yo hice en esta situación. Defender la necesidad de realizarme", explicó.

Demirjian padre falleció en 2018 a los 86 años. Hijo de inmigrantes armenios, en su formación artística, pese a no haber sido estrictamente académica, contó con maestros como Emilio Pettoruti y Horacio Butler, además de ser compañero de taller de artistas como Lucio Fontana, Marie Orensanz y Ricardo Carpani.

Demirjian es uno de los referentes de la pintura neofigurativa argentina.

La película se podrá ver a partir de mañana en el Cine Gaumont (CABA), Cinépolis Avellaneda, Cinépolis Pilar y el Espacio INCAA Centro Cultural Florencio Constantino de Bragado.

Télam: ¿Qué cosas descubriste de tu papá y de vos mientras filmabas, montabas y mirabas el corte final?

Rodrigo Demirjian: De forma literal, lo que descubrí fue unas cuantas obras que no conocía y unos rollos de 8mm que él había filmado en su juventud . Pero hacer el film realmente me ayudó a analizarlo, a criticarlo y a la vez a entenderlo, porque en el fondo tenemos bastante en común y somos igual de insoportables... jaja.

T: ¿Cómo cambió tu mirada respecto a la paternidad? En la película no se te ve muy convencido de tener hijos.

RD: Ser padre también me ayudó a entenderlo y darme cuenta que él no lo hizo tan mal como yo suponía. Y que ser hijo es igual de complicado que ser padre.

T: ¿Hay cosas que pudiste comprender de tu papá mientras buscabas entre sus cosas?

RD: Al leer todos sus escritos me di cuenta que él estaba obsesionado con realizarse y autosuperarse. Y eso me lo inculcó a mí de manera indirecta. Por eso este film no es un tributo, ni una biografía, ni una crucifixión. Sino un film que se replantea el sentido de la posteridad, del legado, de la paternidad y del arte. (Télam)