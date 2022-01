El coreógrafo, bailarín y director teatral Aníbal Pachano decidió que a partir de hoy el espectáculo “Así vuelvo” con el que se despide de los escenarios, tenga una semana de localidades “a la galera” en sus funciones en el Teatro Acuario de Villa Carlos Paz.

Debido al contexto socio económico actual Pachano abrirá las puertas del teatro para que todo el público pueda ver y disfrutar de un espectáculo de gran envergadura, anunció esta noche la productora We Latinoamérica Entertainment.

“Tenemos muchísimo talento artístico joven que la gente no llega a conocer ya sea porque no pueda pagar una entrada o porque no se le da el lugar a la nueva generación de artistas. Quiero que todos conozcan a estos grandes bailarines, actores, actrices y cantantes que están comenzando en la escena nacional”, justificó la decisión el artista.

En esa línea, uno de los creadores de los Botton Tap, añadió: "Abrimos las puertas del teatro para que todas las familias puedan experimentar un momento único. Es mi despedida de los escenarios y quiero que sea a lo grande, a sala llena y que todos tengan las mismas oportunidades”.

Las funciones “a la galera”, un modo elegante de denominar la modalidad “a la gorra” de muchos espectáculos que procuran hacerse notar, pero inusual en shows comerciales de envergadura, se extenderá hasta el domingo, siempre a las 21, en la Galería Acuario (Leandro N. Alem 48 Planta Alta) de la ciudad serrana.

El elenco de “Así vuelvo” lo integran Georgina Tirotta, Yasmin Corti, Victoria Molotok, Marcela Wonder, Gonzalo Gerber, Nacho Pérez Cortés, Matías Vega, Yanina Muzyka y Emmanuel Casal.

A todos ellos Pachano ponderó en una entrevista con Télam a finales de 2021 indicando que “el momento de la juventud es totalmente prolífico, estudian, se preparan, son medio músicos, actor, clown, de la misma manera que creamos nosotros el concepto de Botton Tap”.

