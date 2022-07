Con más de veinte años de trabajo en el ambiente musical, donde se convirtió en uno de los grandes referentes de la cumbia argentina, Pablo Lescano siempre fue muy celoso de su intimidad. No le gusta hablar de su vida más allá de los escenarios y los estudios de grabación, pero más allá de sus precauciones, en las últimas horas se supo que el artista reconoció como su hijo a un joven de 21 años. Según reveló Maite Peñoñori en Intrusos, el líder de Damas gratis recibió un reclamo de filiación, que comenzó en noviembre de 2021, y se sometió a un estudio de ADN, que confirmó que es el progenitor del muchacho en cuestión. "Cuando la mamá del chico se acercó a decirle que tenía un hijo, él se hizo el ADN de manera privada y por fuera de la Justicia. Tras el positivo, pidió la filiación, es decir, reconocerse como padre y ahora lo que están reclamando es la cuota alimentaria de todos esos años", explicó la periodista. Por otra parte, la panelista explicó que el músico -que también es papá de Bianca, Mara y Tomás- no incorporó a su familia al joven, quien actualmente se encuentra internado por sus adicciones. "Él está bien, su mamá lo acompaña muchísimo, pero ella siente que el rechazo afectivo que hubo a lo largo de todos estos años, es lo que lo habría hecho ingresar en las adicciones

No solo no tuvo el cariño, sino que este vínculo tan conflictivo le habría generado algunos problemas de adicciones que lo llevan a estar internado en rehabilitación", declaró y señaló que Cecilia Calafell, la actual pareja de Lescano sería quien se opone a este vínculo. Por lo pronto, "Pablito" se mantiene firme en su postura de no exponer su vida privada y a pesar de que rápidamente se convirtió en tendencia en las redes y que muchos usuarios hablaron de su paternidad, el artista se limita a compartir contenido vinculado a sus presentaciones por todo el país o simplemente, imágenes que los hacen reír.