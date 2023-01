"El proyecto Klezmer", una coproducción entre Argentina y Austria de Leandro Poch y Paloma Schahmann, será parte de la sección Encuentros en la 73º edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, que se llevará a cabo entre el 16 y el 26 de febrero, anunciaron hoy los organizadores.

De esta manera, se suma a los otros seis títulos locales, revelados días atrás, que podrán verse en el tradicional encuentro de cine que se realiza en la capital alemana.

Ellos son "Arturo a los treinta", de Martín Shanly; "El juicio", de Ulises de la Orden, y "El rostro de la medusa", de Melisa Liebenthal -ganadora a la mejor dirección en el último Festival de Mar del Plata- que estarán en la sección Forum; "Desperté con un sueño", de Pablo Solarz -una coproducción con Uruguay-; y "Almamula", de Juan Sebastián Torales, en la sección Generation; y "El castillo", de Martín Benchimol, en la sección Panorama.

La inclusión de "El proyecto Klezmer" en la Berlinale fue anunciado hoy por el director artístico del encuentro, Carlo Chatrian, y la directora ejecutiva, Mariëtte Rissenbeck, al dar a conocer los filmes participantes en las secciones Competencia y Encuentros.

Allí se conoció además que "Superpower", el documental de Sean Penn y Aaron Kaufman, basado en el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, será el filme que se proyectará en la gala especial; mientras que días atrás ya se había confirmado que "She Came To Me", una comedia romántica de Rebecca Miller, protagonizada por Peter Dinklage, Marisa Tomei y Anne Hathaway, será la encargada de abrir el festival.

En tanto, Kristen Stewart presidirá el jurado y Steven Spielberg recibirá un Oso de Oro honorífico en reconocimiento a su trayectoria. (Télam)