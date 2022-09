La legendaria actriz y activista estadounidense Jane Fonda dio a conocer durante las últimas horas y a través de sus redes sociales que se encuentra en tratamiento por un diagnóstico de linfoma no hodgkiniano, en un anuncio optimista ya que calificó el cuadro como "muy tratable" de acuerdo a estadísticas que indican que el 80% de los pacientes sobreviven a ese tipo de cáncer.

Según informó hoy el sitio especializado The Hollywood Reporter, la intérprete y exmodelo de 84 años está aplicándose quimioterapia y aseguró que se siente "muy afortunada", no sólo por las altas posibilidades de superar el cuadro, sino porque tiene a su disposición un "seguro médico y acceso a los mejores doctores y tratamientos".

"Me doy cuenta, y es doloroso, que soy muy privilegiada en ese sentido. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en algún momento, y demasiadas no tienen el acceso a la calidad de acceso a la salud que estoy recibiendo, algo que no está bien", agregó Fonda.

Además, la dos veces ganadora del Oscar aprovechó la oportunidad para llamar al atención respecto al vínculo entre estas enfermedades y la explotación de combustibles fósiles, ya que de acuerdo a los reportes elaborados por el Environmental and Energy Study Institute (Instituto de Estudios Ambientales y de Energía), el uso de esas fuentes de energía -citó Fonda-, como el carbón, el petróleo y el gas natural, "resultan en costos significantes en términos climáticos, ambientales y de salud".

En ese sentido, el último análisis realizado por el organismo el año pasado indicó que ese tipo de combustibles puede estar relacionado a diagnósticos de asma, cáncer, enfermedades cardiovasculares y muerte prematura.

"Estoy en un tratamiento de quimioterapia durante seis meses, estoy llevándolo bastante bien y, créanme, no voy a dejar que nada de esto interfiera con mi activismo ambiental", agregó Fonda, y siguió: "Estoy prestando atención a las lecciones que el cáncer tiene para enseñarme. Algo que ya me demostró es la importancia de la comunidad. De crecer y profundizar en nuestros círculos para no estar solos. Y el cáncer, junto a mi edad, definitivamente me enseña la importancia de adaptarnos a nuevas realidades", concluyó.

No es la primera vez que la actriz, protagonista de las recordadas "Barbarella" (1968) y "A la mañana siguiente" (1986), se enfrenta a un problema de salud vinculado al cáncer, luego de que en más de una ocasión comentara a la prensa que le retiraron varios melanomas a lo largo de su vida e incluso un tumor no invasivo en una mama en 2010. (Télam)