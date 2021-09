La cantante Olivia Rodrigo fue la máxima ganadora con tres estatuillas en la 37º edición de los premios MTV, organizados por la famosa cadena televisiva, que se llevó a cabo anoche en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York, en la que también tuvieron sus respectivos reconocimientos Justin Bieber, Lil Nas X y los coreanos de TBS.

Rodrigo se alzó con el premio a la mejor nueva artista, canción del año y actuación "Push" del año, en ambos casos por su tema "Driver Licence; en tanto que Bieber se coronó artista del año y en la categoría canción pop por "Peaches".

Por su parte, Lil Nas X se llevó el preciado galardón al mejor video del año por "Montero (Call Me By Your Name)" y los coreanos BTS se quedaron por tercer año consecutivo con el reconocimiento al mejor grupo de K-pop por su tema "Butter".

Foo Fighters fue consagrada como "ícono global " y la británica Billie Eilish se hizo dueña de una de las grandes ovaciones de la noche cuando recibió su estatuilla por su colaboración con Rosalía en el video de la canción "Lo vas a olvidar".

En tanto, la rapera Megan Thee Stallion fue la gran derrotada al irse con las manos vacías a pesar de llegar como máxima candidata, junto a Bieber, ambos con siete nominaciones.

La ceremonia, que este año volvió a la presencialidad, tuvo su momento cúlmine cuando Madonna se presentó en el escenario para homenajear a la cadena televisiva por sus 40 años, al recordar el impulso que significó al inicio de su carrera

"Cambió mi vida, cambió el mundo y creó una nueva forma de arte", dijo la diva del pop acerca de MTV. (Télam)