La película uruguaya de ciencia ficción “Ojos grises”, de Santiago Ventura, con el argentino William Prociuk en el elenco, que está en Amazon Prime Video, fue colocada este sábado por The New York Times en el ranking de las cinco mejores ofrecidas por streaming, según festejó la prensa oriental.

De acuerdo con sitios especializados, en un futuro post-apocalíptico, la humanidad es daltónica y un científico brillante muere repentinamente, dejando su precioso maletín lleno de una droga sintética, altamente adictiva, que permite a la gente volver a ver los colores.

La periodista Elisabeth Vincentelli, de The New York Times, fue la encargada de realizar el ranking que incluye a la uruguaya en una lista en la que también se encuentran títulos como “Un lugar en silencio: Parte II”, con Emily Blunt, “The Colony” y la surcoreana “P1H: A New World Begins”.

Sobre “Ojos grises”, la periodista expresó: "En esta película uruguaya, las catástrofes han afectado la visión de las personas de tal manera que solo ven sombras de gris, se han vuelto verdaderamente daltónicas. Esto es ciencia ficción alegórica, como ‘A ciegas’, de Fernando Meirelles, o ‘Niños del hombre’, de Alfonso Cuarón".

“Irónicamente, considerando el tema, la película de Ventura es visualmente impactante, ya que aparecen manchas de color en las imágenes en blanco y negro. Este no es un truco nuevo, pero se usa de manera efectiva aquí, especialmente porque el paisaje es impresionante”, destacó la especialista. (Télam)