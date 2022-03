El Instituto Nacional del Teatro presentó la lista de ganadores del 23º Concurso Nacional de Obras de Teatro-Obras Breves "Teatro Abierto a nuevas miradas", organizado por Argentores y el Sindicato Argentino de Autores (SADA).

Los premios rindieron homenaje en esta edición a Teatro Abierto en el marco de la conmemoración del 40º aniversario del ciclo.

El jurado que entregó los galardones está integrado por Roberto Perinelli, Susy Shock, Sandra Franzen, Lorena López y Gastón Krahulec.

Las seis obras ganadoras recibirán 120 mil pesos y otras 18 obras seleccionadas serán publicadas en formato papel y digital por la Editorial INTeatro.

Los ganadores fueron "Lo que pasa en la piel" de Florencia Loureiro (Centro Litoral), "Cumbia transpirada" de Alejandra Quiroz (Patagonia), "Flores blancas" de Natalio Bognanni (NOA), "No me llames Lady" de Carlos Leyes (NEA), "Ema no es ame" de Mariela Domínguez Houlli (Nuevo Cuyo) y "La adaptación" de Nicolás Marina (Centro). (Télam)