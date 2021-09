Tal como lo hizo a inicio de los 80 con el argentino Pedro Aznar al que sumó a su ya reconocida banda, el guitarrista norteamericano de jazz Pat Metheny sigue reclutando y tocando con jóvenes talentos.

Ahora y para dar forma al reciente lanzamiento de "Side-Eye NYC (V1.IV)", su 52do. álbum, Metheny presenta al público a una nueva generación de talentosos músicos neoyorquinos a los que quiere dar visibilidad.

Entre los instrumentistas convocados por el reconocido guitarrista, de 67 años, se encuentran los bateristas Joe Dyson (“el mejor con el que he tocado nunca”, según aseguró Metheny) Marcus Gilmore y el tecladista James Francies.

Esa muchachada será parte del elenco que lo acompañará desde este mes y hasta durante casi un año a poner en escena el nuevo repertorio que integra, además, versiones de algunos de sus éxitos como "Better Days Ahead" (1989) y "Timeline", una canción que compuso él pero que publicó el saxofonista Michael Brecker en 1999 en su disco "Time Is of the Essence".

MIRÁ TAMBIÉN Canal Volver emitirá este domingo una maratón de películas en homenaje a Susana Giménez

El tour mundial de Metheny llegará en las noches del 11 y 12 de diciembre al Teatro Gran Rex de Buenos Aires para revertir una larga ausencia de un cuarto de siglo y tras haber cancelado las fechas originales de marzo de 2020 debido a la pandemia de coronavirus.

En ocasión de la primera suspensión de esas presentaciones el artista cursó una nota a sus fans argentinos donde sostuvo: “No veo la hora de volver y tocar para todos ustedes nuevamente”.

“Esta actuación –señaló entonces- no sería sólo un primer concierto perfecto para los nuevos oyentes, sino también para las personas que han seguido mi carrera durante estos años, una oportunidad real de obtener un sentido de todo el asunto”.

(Télam)