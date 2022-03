Nuevas entregas de "El jardín de bronce" y "Días de gallos", el estreno de las tiras "María Marta, el crimen del country" y "Té para seis", y el lanzamiento de filmes nacionales como "Un crimen argentino" y "Los conspiradores" son algunas novedades sobre los contenidos que la plataforma de streaming HBO Max sumará a su catálogo durante los próximos meses.

Según se desprende de los anuncios realizados hoy por la compañía, la inclusión y producción de títulos de habla hispana en su oferta seguirá siendo una de las grandes apuestas para el público latinoamericano, que tiene acceso al servicio desde su desembarco en la región, en junio del año pasado.

Desde Argentina llega "Ecos de un crimen", la película de Cristian Bernard protagonizada por Diego Peretti y Julieta Cardinali que estrenó a fines de enero pasado en salas; así como "En la mira", un thriller realizado por Ricardo Hornos y Carlos Gil con Emilia Attías y Gabriel Goity en el elenco.

"Los conspiradores", de Martino Zaidelis y con Guillermo Francella en el papel principal de un piloto de avión que está a punto de jubilarse, y "Un crimen argentino", adaptación de la novela escrita por el periodista Reynaldo Sietecase sobre un oscuro caso policial ocurrido en Rosario durante la última dictadura cívico-militar, son los otros filmes de sello local que serán parte del catálogo.

También llegarán nuevas series argentinas, entre las que se encuentran la esperada "María Marta, el crimen del country", miniserie de ocho episodios a cargo de la realizadora Daniela Goggi y estelarizada por Laura Novoa y Jorge Marrale, basada en el crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido en 2002.

El otro título que formará parte de la nómina de series argentinas es "Té para seis", una comedia romántica sobre el poliamor con un elenco encabezado por Nicolás Furtado y Delfina Chávez.

Además, la exitosa "El jardín de bronce", con Joaquín Furriel y Maite Lanata, tendrá disponible su tercera temporada; mientras que el drama "Días de gallos", que con la participación del rapero Ecko junto a Ángela Torres y Tomás Wicz lleva a la pantalla un retrato del mundo del freestyle y cómo atraviesa las vidas de varios jóvenes centennials en Buenos Aires, estrenará su segunda entrega.

Por otro lado, desde otros países de América Latina destaca la nómina de series mexicanas y brasileñas que tendrán su lanzamiento en la plataforma: "Las bravas F.C.", "Ámsterdam", "Armas de mujer" -con la reconocida Kate del Castillo-, "Cóyotl", "Área de servicio", de Pedro Cardoso; "No mundo da luna"; "O beijo adolescente", basado en el trabajo de cómics de Rafael Coutinho; y "Vale dos esquecidos", se incorporarán a la oferta.

En tanto, la aclamada "Pico de neblina", tira creada y dirigida por Quico Meirelles (hijo del también realizador nominado al Oscar por "Ciudad de Dios", Fernando Meirelles) que imagina un Brasil ficcional en el que el comercio y consumo de marihuana es legalizado, contará asimismo con la llegada de su segunda temporada.

El cine latinoamericano dirá presente con el estreno de "Viajeros", cinta mexicana de aventuras con Fernanda Castillo, Álex de la Madrid y Damayanti Quintanar, y "Procura-se", filme de producción brasileña protagonizado por Camila Queiroz y Klebber Toledo, basado en la novela homónima escrito por Carina Rissi.

En el plano internacional, HBO Max dará continuidad al programa "Del cine a tu casa", que lleva al streaming algunas películas 45 días después de su estreno en salas, con la inclusión de la última entrega de "Batman", con Robert Pattinson; "Elvis", biopic sobre el "rey del rock" dirigida por Baz Luhrmann; y "Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore", la nueva cinta que se incorpora a la franquicia de Harry Potter, entre más.

Además, gracias al acuerdo firmado con Sony, la plataforma sumará tanques como "Spider-Man: Sin camino a casa", "Venom: Carnage liberado" y "Rápidos y furiosos 9", junto a la propuesta de terror distópico "La purga por siempre" y "Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City", el reinicio de esa popular franquicia basada en el videojuego del mismo nombre.

El terreno de las series extranjeras también viene cargado de anticipadas producciones como "House of the Dragon", precuela de "Game of Thrones"; la historia de misterio juvenil "Pretty Little Liars: Original Sin"; y "The Staircase", policial basado en un caso real con los roles principales a cargo de Colin Firth y Toni Collette.

Por último, elogiados y premiados contenidos como "Westworld", "His Dark Materials", "Doom Patrol", "The Flight Attendant", "Hacks", "Barry" y la animada "Rick & Morty" también estarán entre las novedades del año con el estreno de nuevas temporadas. (Télam)