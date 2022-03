La famosa cueca "Juana Azurduy", compuesta por Ariel Ramírez y con letra de Félix Luna, cuenta con una nueva versión a cargo de Nación Ekeko, de la que participan Hilda Lizarazu, Julieta Venegas y Miss Bolivia, y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, con un recitado especial.

Se trata de una lectura en la que los sonidos electrónicos se mixturan con instrumentos autóctonos, sin que se pierda su melodía ni su rítmica original.

La remozada canción, que fue lanzada en plataformas digitales inspirada por la actual lucha por la igualdad de derechos para las mujeres, tendrá un videoclip que planea ser presentado el próximo 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

"Me crié en el Chaco en un entorno familiar donde mis padres se dedicaban cien por ciento a la lucha social y puntualmente mi madre a la lucha por los derechos de la mujer, por esto me sucede que el fenómeno actual del movimiento feminista en Argentina que se expande al mundo es algo que me emociona y me da esperanzas desde hace varios años, y a la vez me insta a deconstruirme como hombre en un mundo patriarcal y cada vez más a confrontar con las estructuras propias y de mis pares", comentó en un comunicado de prensa Diego Pérez, el músico detrás de Nación Ekeko.

Y añadió: "La canción y el personaje de Juana Azurduy me resultaron interesantes como símbolo histórico de lucha, como para comprender que a una lucha colectiva se llega por un movimiento histórico que se va gestando en pequeñas pero fundamentales acciones, lo sentí como una flecha de tiempo que se elevaba desde Juana, y atravesando a muchas mujeres -como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo-, desembarca en el Congreso de la Nación para seguir con este proceso profundo de cambio enraizado en todas ellas".

Finalmente, explicó que la convocatoria a las artistas invitadas se rigió por la admiración personal que siente hacia ellas y la "coherencia" que encuentra en sus respectivas trayectorias.

"La incorporación de Estela fue la última que se me ocurrió y verdaderamente terminó de darle sentido al trabajo y al concepto, la combinación de fuerza, determinación y amor que viene llevando como bandera histórica me emociona profundamente y creo que todo eso lo dejó plasmado en su participación", apuntó Pérez. (Télam)