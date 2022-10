La potente puesta de "Los hombres vuelven al monte", con superlativa interpretación de Iván Moschner sobre un increíble texto Fabián Díaz, que también asume la dirección vuelve por cinco funciones en el teatro El Grito a partir del próximo 11 de noviembre los viernes a las 22.30.

Estrenada en 2014 en el entonces Apacheta Sala Estudio (hoy Area 623), "Los hombres..." tuvo tempradas en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 y corporiza el fantasmal peso de un regreso y una huida de los que fueron a Malvinas cuando volvieron al continente.

Localizada en el monte chato y espinoso del Chaco, "Los hombres..." se ubica en la vuelta de Malvinas y está escrita por el hijo de un excombatiente nacido en Villa Ángela ("mi viejo fue a Malvinas con 18 años, volvió con 19 y yo nací cuando tenía 20") con la decisión insobornable de no solemnizar una guerra desgraciada y brutal, hablada por un padre y un hijo.

La obra trabaja sobre los fantasmas que dejó la guerra y se encarga de la vuelta al continente en una intensa poética de la desolación y el abandono sobre la violencia sin sentido de un acto criminal regado de arengas patrioteras.

MIRÁ TAMBIÉN Sensibilidad y sátira sobre el privilegio, combinadas una vez más en el regreso de The White Lotus

Moschner, único actor en escena, encarna varios personajes, algunos sucesivamente, para contar esta historia de disloque sobre deudas impagas, muertes y discusiones todavía pendientes.

"Malvinas es, me apena mucho decirlo, el fondo agrio de una sopa que no se termina nunca -asegura Díaz-, son nuestro patio trasero lleno de cuerpos sin vida, como gran parte de nuestro territorio. Ese patio de huesos me recuerda que soy hijo de un pibe que fue a la guerra y nunca volvió".

La historia transcurre en la selva y sus bordes. A la selva huye el padre, excombatiente de Malvinas que con otro camarada perpetran un acto de sangre y escapan al monte en busca de refugio donde viven como una suerte de bandidos rurales de quienes llegan sus relatos, deformados por la distancia.

También a la selva va el hijo con la ilusión de encontrar al padre huido, a perderse en la inmensidad exultante de la naturaleza desbordada luego de estar perdido en el pueblo chato de la soledad, con la ilusión de hallar al progenitor, el que explique, el que sea la llave, el que aclare tamaño desconcierto en que se ha vuelto la vida.

MIRÁ TAMBIÉN El Festival Flama llega mañana al teatro Colón marplatense con artistas nacionales e internacionales

Con dramaturgia y texto de Fabián Díaz, actuación de Iván Moschner; diseño de vestuario y escenografía de Isabel Gual; realización escenográfica de Facundo Guerreschi; diseño de luces de David Seldes; diseño sonoro y música original de Patricia Casares, "Los hombres..." se puede ver los viernes entre el 11 de noviembre y el 9 de diciembre en El Grito (5459)

(Télam)