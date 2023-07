El drama familiar y fantástico "Nuestros días más felices", que se estrena el próximo viernes en el Centro Cultural Kirchner (CCK) dirigido por Sol Berruezo Pichon-Rivière, cuenta la historia de dos hermanos que deben tratar con su madre anciana que, de la noche a la mañana, despierta en el cuerpo de una niña de siete años.

Con guion de Berruezo Pichon-Rivière y Laura Tablón, el largometraje tiene un elenco compuesto por Matilde Creimer Chiabrando, Lide Uranga, Antonella Saldicco y Cristián Jensen.

La película se podrá ver el próximo viernes, el 14, 21 y 28 de julio a las 19 en la Sala A del 6° piso del CCK y el 9, 16, 23 y 30 de julio a las 20 en el Malba.

Agatha, de 74 años, vive con su hijo Leónidas, que no se anima a construir una vida fuera de las puertas de la casa familiar. Cuando ella despierta en el cuerpo de una niña, su hijo recurre a su hermana mayor, que se independizó hace tiempo.

MIRÁ TAMBIÉN Organismos Artísticos del Sur presentarán versión de oratorio de Haydn en Bahía Blanca

Consultada sobre el recurso de la nueva versión de la madre e ir un poco lejos adrede exigiendo demasiada la suspensión de incredulidad del espectador, Berruezo Pichon-Rivière, explicó en diálogo con Télam que "era una historia bastante dura que tal vez ya estaba contada desde un punto de vista naturalista, y la verdad es que el cine da la posibilidad de contar con otras tantas herramientas".

"¿Por qué hacer algo exactamente basado en la realidad cuando podemos utilizar tantas maneras diferentes de contar y tomar tantas licencias que nos permite el audiovisual?", agregó, y mencionó que el factor fantástico "posiciona al espectador para que pueda ver una situación a la que teme, como la vejez, desde otro lugar. Verla caricaturizada ayuda a empatizar desde otro lugar y es un recurso estilístico que quiero explotar lo fantástico", agregó.

Télam: ¿Cómo surgió la idea para la película?

Sol Berruezo Pichon-Rivière: La escribí en pandemia luego de haber filmado mi primera película "Mamá, mamá, mamá" (2020), en la que conocí a la actriz principal , Matilde, que tenía cinco años, y sentí una conexión muy especial con ella, quise escribir una segunda película con ella como protagonista. Principalmente de ahí sale la motivación. Y en cuanto a lo que se retrata, me basé en mis abuelos para contar esta historia porque mis padres no son tan grandes. Hay algo que sucede cuando las personas llegan a la vejez, que es un poco como volver a la infancia, un círculo que volvemos a empezar; terminamos donde empezamos. Y es un momento súper puro de de las personas, en el que se caen un montón de máscaras y la sinceridad y el alma un poco están más a flor de piel. Además siempre la llamé a Matilda una niña vieja, es un ser que representa no solo su edad, sino que es una persona que para mí no tiene edad. Entonces junté eso y la experiencia de mis abuelos y armé esta idea.

MIRÁ TAMBIÉN Festival de Teatro de Rafaela realiza su 18va. edición con la mirada en el público infantil

T: ¿Qué inspiración o referencias tomaste?

SBPR: Muchas directoras y escritoras contemporáneas. Siento que se volvió a actualizar el género del realismo mágico hoy en día y cómo se retrata me parece muy interesante. Tomé bastantes referencias de escritoras que admiro y lo plasmé de esta manera en la película, obviamente con miedo a que no funcionara porque es un límite muy fino. Principalmente, lo que detonó un poco el germen de la idea fue "Lázaro feliz" (2018) de Alice Rohrwacher, una película italiana súper naturalista, pero agrega un ingrediente fantástico que le da cierta poesía que retrata una situación muy dura. Nuestra literatura, desde Julio Cortázar a Silvina Ocampo, está sumamente vinculada con este género juega con él para llevarlo a extremos, de ahí también viene la inspiración.

T: ¿Cuál es el aspecto de la película del que sentiste mayor satisfacción?

SBPR: Haberme lanzado a una propuesta un poco más arriesgada. Es cierto que cuando no se toman riesgos, cuando no se tiene esa duda y ese vértigo en la panza, no hay algo nuevo para descubrir. Entonces, lo estilístico es lo que más satisfacción me da, además de las espectaculares actuaciones, obviamente.

T: ¿A qué público está orientada la temática?

SBPR: Lo interesante de la película es que está apuntada a todos los diferentes roles que hay dentro de una familia porque no solo retrata la historia de esta mujer mayor, sino de los hijos. Entonces un poco la idea: que todo el núcleo familiar pueda sentirse identificado de alguna manera. (Télam)