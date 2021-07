Juan Pablo Alfieri lanzó nuevo EP

Juan Pablo Alfieri, baterista de Todo Aparenta Normal, editó su nuevo EP solista “Perdón, por favor, gracias” que trae un clima acústico para una proyección que estará acompañada por tres episodios en formato de videoclip dirigidos por Julieta Maccarino.

La propuesta de Alfieri es un viaje de tres estaciones, hiladas mediante la presencia de una guitarra acústica, ya que busca transitar un formato de historia; introducción, nudo y desenlace, atravesando y explorando distintos climas y "estilos" musicales.

Además de estas tres canciones, que han sido mezcladas por Luciano Farelli (Arde la Sangre / Parteplaneta) y que cuentan con una colaboración de parte de Manuel Acosta (Translucido).

= = = = =

Vetra editó single

Vetra es el nuevo proyecto solista de la cantante Florencia Mondedoro, con el que se acerca a un pop rock con aires modernos según se puede escuchar en el primer single “Volver a ser”.

Es el primer corte del disco debut de Vetra, una canción pop rock con una base electrónica, que habla de aceptar que la vida es un cambio constante. La artista fue cantante de la banda de rock alternativo Monde, luego se unió al trio rockero femenino Madilon con el que editó “Postdata”.

Con el bajo como aliado, empezó a componer hace unos años nuevos temas y a delinear el proyecto musical, encarando por primera vez el camino de solista. Así fue que terminó de componer la última canción del disco en el 2020 y creó el nombre Vetra, buscando desarrollar una identidad no solo como música sino también como artista.

= = = = =

Los Burritos se presentan en sociedad con "Muchacho normal"

El grupo Los Burritos lanzó su single debut “Muchacho normal”, una canción de rock en su máximo esplendor, alegre, pegadiza y que invita a bailar, un adelanto de lo que será su primer disco de estudio.

Los Burritos es una banda argentina que nace de la unión de cuatro músicos que integraron bandas destacadas en la escena del rock nacional: Yamil Salvador (ex Guasones, actual Los Gardelitos y Nico Bereciartua) a cargo de guitarras, hammond, voz y piano; Ponch (ex La 25, actual Juanse, Valeria Lynch y Los Gardelitos) en bajo, guitarras y voz; Jero Sica (actual Viticus y Los Gardelitos) en batería, percusión y voz; y Nico Simone (actual Me Quiero ir al Infierno y La Franela) en guitarras, lap steel y voz.

Hace más de diez años son parte de The Jack´s Experience en Makena; ciclo musical en el que tocan juntos. Y por esa razón armaron la banda y se pusieron a grabar su disco debut bajo la batuta de Germán Wiedemer.

= = = = =

Obligado editó el sencillo "Demonio"

El novel grupo porteño Obligado estrenó el single “Demonio” como adelanto de su nuevo EP “Un día como hoy”, en el que se fusionan influencias de Los Beatles, Rolling Stones, Charly García, Spinetta, Cerati, The Strokes, Fito Paez, Arctic Monkeys y Sumo, entre otros.

El grupo está integrado por Juan Ignacio Oliva (voz y guitarra); Gonzalo Sánchez (bajo); Manuel Devita (guitarra); y Nicolas Olivera (batería) y en 2020 debutaron con su primer EP “Rutina de Placer”.

En este 2021 decidieron darle un guiño constante a lo vintage, aunque generando una fusión con el rock contemporáneo, luego de haber pasado por festivales como El Emergente en Almagro y Eléctricos Urbanos,. (Télam)